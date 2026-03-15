Todos los datos de participación en las elecciones de Castilla y León 2026

Más de dos millones de personas votan en las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León. Entre ellos, hay más de 35.000 que se estrenan en unos comicios que eligen a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León, uno más que en la cita de 2022.

En concreto, el censo de electores en esta comunidad asciende a 2.097.768 ciudadanos, de los que 1.917.546 residen en la propia región y 180.222, en el extranjero. Valladolid, con 420.885, es la provincia con más electores, seguida de León, con 370.927.

Desde las 09:00 horas los ciudadanos acuden a alguno de los 2.910 locales electorales repartidos a lo largo de los 2.248 municipios de las nueve provincias, siendo Salamanca la que cuenta con más locales (457). El Gobierno de Castilla y León ha destacado que la jornada se desarrolla sin incidencias reseñables y que se han constituido la totalidad de las mesas electorales.

Datos de participación en las elecciones del 15M

Datos de participación a las 11:30 horas

La participación en los comicios se ha situado en el 12,58% con datos de las 11:30 horas, 1,28 puntos más que en los de hace cuatro años, en 2022, de acuerdo a los datos de la web electoral del Gobierno autonómico.

La participación se ha situado en el 13,66% en Soria a las 11.30 horas, el 1,46 más que hace cuatro años; en el 12,96% en Segovia, el 0,73 de incremento; con el 11,82% de León en el otro extremo, aunque es la provincia en la que más ha crecido, con 1,81 puntos más que en febrero del 2022.

En todas las provincias la participación ha estado, en ese primer avance, por encima del 12%. En Ávila se ha situado en el 12,35%, el 0,45 de incremento; en Burgos en el 12,62%, el 1,38 más que hace cuatro años; y del 12,75% en Palencia, con un repunte de 1,51 puntos. En Valladolid la participación era del 12,92%, 1,02 puntos más que hace cuatro años; y del 12,41% en Zamora, con 1,71 puntos de incremento.

Datos de participación a las 14:00 horas

La participación se ha situado en el 36,97% con datos de las dos de la tarde, 2,24 puntos porcentuales más que en las de hace cuatro años, según los datos aportados por el Gobierno autonómico.

El aumento de participación se produce en todas las provincias, aunque donde más ha aumentado hasta este momento es en Palencia, con un incremento de 3,27 puntos respecto a 2022, que la deja en el 38% de votantes del censo. A continuación se sitúan Soria, donde ya han votado el 39,2% de los electores, 3,15 puntos más que hace cuatro años, y en Zamora, con un aumento de 3,13 puntos y ya en el 35,37% de votantes.

El incremento ha sido más moderado en Ávila, donde sube 1,38 puntos hasta el 36,13%; en Valladolid, donde sube 1,63 puntos hasta el 38,84%; y en Salamanca, con 1,65 puntos más y con el 36,49% de los electores ya contabilizados. Por último, en la franja media de incremento de participación se sitúan Segovia, con un aumento de 2,11 puntos hasta el 37,85%; Burgos, con una subida de 2,30 puntos hasta el 37,85%, y León, con 2,64 puntos más hasta el 34,64%.