Qué significan los votos en blanco y los votos nulos en las elecciones en Aragón

Este domingo, un total de 1.036.321 personas están llamadas a las urnas en Aragón, para depositar su voto en las urnas y decidir a los 67 diputados que conformarán el Parlamento Aragonés durante los próximos cuatro años.

A la hora de ir a votar, muchas personas aún tienen dudas sobre varios aspectos: ¿qué documentación es necesaria para votar?, ¿Cuándo consideran mi voto como nulo? ¿Tiene sentido votar en blanco? Te resolvemos todas estas dudas.

Diferencias entre voto en blanco y voto nulo

En unas elecciones, los votos en blanco y los votos nulos representan dos situaciones distintas:

Votos en blanco : se trata de votos en el que el elector deposita su papeleta sin marcar ninguna opción . Es decir, el votante acude a votar, pero decide no elegir ninguna opción entre las disponibles. Estos votos se cuentan como válidos y se suman al total de votos emitidos. Esta opción beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica a los minoritarios, puesto a que al incluir los votos en blanco, una candidatura necesita más votos para lograr un escaño, según la Ley D´Hont, el sistema electoral actual que utilizamos en España.

son aquellos en los que la papeleta es incorrectamente marcada o contiene elementos que invalidan el voto. Esto podría deberse a diversas razones, como marcar más de una opción en una elección donde solo se puede elegir una, escribir mensajes o dibujos en la papeleta, o cualquier otra acción que haga que el voto no sea válido. Los votos nulos no se cuentan dentro de los votos válidos y, por lo tanto, no se suman al total de votos emitidos.

En resumen, la principal diferencia radica en que los votos en blanco representan una expresión de abstención, de elegir entre las opciones disponibles, mientras que los votos nulos representan un error en el proceso de votación que invalida el voto.

La importancia del voto en blanco en la Ley D’Hont

La mayoría de los votantes que ejercen su voto en blanco se debe a que está de acuerdo con el sistema electoral, pero no se siente 100% satisfecha con ninguno de los partidos políticos que se presentan a los comicios

Como explicábamos, un voto en blanco sí se considera válido y se contabiliza y para entender mejor su función hay que tener en cuenta la Ley D'Hondt. Este sistema electoral utiliza un cálculo proporcional, en el que en cada circunscripción las primeras candidaturas que se excluyen son las que no hayan conseguido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Entonces, al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Si llegas al colegio electoral y te das cuenta de que tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones personas ancianas llevan encima una copia del DNI, en vez del original. Por lo que es importante que sus amigos y familiares les recuerden que deben ir a votar con el DNI original.

De la misma manera, el carnet de conducir (físico o digital) y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos.