A qué partidos benefician las abstenciones en las elecciones en Aragón 2026

Aragón decidirá este domingo 8 de febrero quienes les representarán en las Cortes durante los próximos cuatro años, siempre y cuando no se adelanten las elecciones como ha ocurrido esta vez. El presidente autonómico de Aragón, Jorge Azcón, se ha visto abocado a adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos.

Los datos de las pasadas elecciones de Aragón muestran cómo un 33% de la población no ejerció su derecho a voto, es decir, uno de cada tres se abstuvo. Se trata de una cifra significativa aunque no excepcional en el contexto autonómico español. El nivel de participación puede resultar decisivo para inclinar la balanza en las Cortes de Aragón. Como detalla la experta María Martín Revuelta, de la consultora de investigación social GAD3, si hay un alto número de abstenciones "se benefician los partidos situados en los extremos, especialmente Vox y, en menor medida, la Chunta, porque con los mismos votos, mejoran su porcentaje y su peso político".

Partido Socialista, gran perjudicado con la abstención

Pilar Alegría, durante la campaña electoral. | Getty Images

El PSOE de Pilar Alegría puede estar ante uno de los peores resultados de la historia del partido en Aragón. La exministra dirige un barco que naufraga poco a poco, como vaticinan las encuestas. El hundimiento del Partido Socialista se vería reflejado en los 18 escaños que pronostican GAD3, frente a los 23 que obtuvo en las pasadas elecciones. Alegría se enfrenta al reto de movilizar a un electorado más amplio pero menos constante, por lo que la abstención podría ser clave para decidir su resultado final.

Como se pudo observar en las pasadas elecciones autonómicas, la poca participación del electorado extremeño afectó de lleno al Partido Socialista. "Con menos votantes en las urnas, el PSOE fue el principal damnificado", explica Martín Revuelta. El precedente de Extremadura, donde se rompió el récord de abstenciones desde 1983 con un 37%, parece barruntar un mal resultado de Pilar Alegría en Aragón si los votantes no acuden a las urnas.

El Partido Popular, amenazado por la poca participación

Jorge Azcón, durante un mitin en Zaragoza. | Getty Images

Los sondeos sitúan al PP como favorito a repetir como la fuerza más votada. Aún así, según el barómetro de GAD3, los populares se mantendrían en 28 escaños y un 36,4% del apoyo, por lo que no le valdría a Jorge Azcón para gobernar en solitario al no alcanzar los 34 de los 67 escaños que tiene la asamblea aragonesa. Respecto a los resultados de 2023, el PP solamente subiría un 0,9% en estas elecciones, algo que ha provocado su frustración al ver que los indicadores económicos han crecido y las inversiones internacionales en la región se han disparado.

En el caso de que hubiera un alto grado de abstenciones, el Partido Popular podría verse perjudicado al ser "más dependientes de una movilización amplia y transversal", como analiza Martín Revuelta. No obstante, sirviendo de precedente las elecciones de Extremadura donde la participación fue muy baja, "el PP se resistió pese a perder votos" debido a su buena posición antes de los comicios. Algo que podría repetirse este domingo en Aragón.

Vox, el gran beneficiado

Alejandro Nolasco dando un discurso en Cuarte de Huerva, Zaragoza. | Getty Images

Vox volverá a ser clave a la hora de definir el Gobierno aragonés, como lo fue en las pasadas elecciones. Parece prácticamente imposible que el Partido Popular dependa de sí mismo para gobernar, por lo que tendrá que negociar con un Vox que crecerá respecto a los comicios de 2023, según los datos de GAD3.

Mientras que el PSOE perdería cinco escaños respecto a las anteriores elecciones, el partido representado por Alejandro Nolasco lograría cinco más que hace tres años, amenazando así al partido socialista con quedarse con esa valiosa segunda plaza.

La experiencia de Extremadura lo ilustra bien: con menos votantes en las urnas, el PSOE fue el principal damnificado, el PP resistió pese a perder votos y Vox aumentó su porcentaje casi sin crecer en apoyos absolutos.

Como explica María Martín, cuanto mayor sea el número de abstenciones, más se verán beneficiados los partidos situados en los extremos del arco parlamentario. "En especial Vox, y en menor medida la Chunta Aragonesista, cuentan con electorados más fidelizados y disciplinados", detalla Martín Revuelta. En un contexto de menor afluencia a las urnas, estos partidos pueden mejorar su porcentaje de voto e incrementar su peso político incluso sin aumentar de manera sustancial sus apoyos en términos absolutos. Por lo tanto, la abstención del electorado puede ser clave para determinar el crecimiento de Vox.

Chunta Aragonesista, la gran sorpresa

Jorge Pueyo en el Congreso de los Diputados. | Getty Images

Como ocurre con Vox, Chunta Aragonesista se vería beneficiado si hubiera un alto grado de abstención en las urnas. El partido representado por Jorge Pueyo prevé ampliar en dos sus escaños estos comicios, como pronostica GAD3. Pasaría de los tres a los cinco escaños respecto a las pasadas elecciones.

Jorge Pueyo y su partido, al estar en el otro extremo del espectro político, mejoraría sus resultados si la participación de los votantes es baja.

Un resultado abierto hasta el final

La posible poca participación de los votantes podría afectar a los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE, que miran de reojo a un Vox que sería el gran beneficiado. María Martín recalca que "el factor decisivo en Aragón será la participación, y su efecto opera en dos direcciones claras". Lo que está claro es que la desafección política y la fatiga democrática también deciden elecciones.