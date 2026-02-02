Qué se juega Aragón en estas elecciones: claves políticas y económicas

Aragón se enfrenta a unas elecciones que trascienden el ámbito regional. En un contexto de fragmentación política y con la despoblación como telón de fondo, los comicios del 8 de febrero decidirán quién gobierna una comunidad que se ha convertido en termómetro de la España interior y en un laboratorio de la gobernabilidad compleja.

Tras las declaraciones del líder de los populares en Madrid, Alberto Nuñez Feijóo, llamando a convocar elecciones si se encadenaban dos prórrogas presupuestarias, la presión enfocada a forzar un adelanto electoral en el Gobierno de España, ha obligado también a sus barones territoriales a predicar con el ejemplo. Así, tras las elecciones extremeñas en diciembre, en febrero se celebrarán elecciones anticipadas en la comunidad aragonesa.

La batalla política: el rompecabezas de la gobernabilidad

El mapa político aragonés es uno de los más complejos y volátiles de España. Tras la era de Javier Lambán (PSOE) y la corta legislatura de los populares, la carrera está abierta:

PSOE de Aragón : el PSOE, afronta los comicios en uno de sus momentos de mayor desgaste, con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría como candidata, que acusa la exposición constante de la portavocía con campañas recurrentes en su contra. La candidata socialista, que se ha lanzado a una precampaña temprana recorriendo las diferentes provincias aragonesas, lucha por retener el voto rural y recoger el malestar por la despoblación.

: el PSOE, afronta los comicios en uno de sus momentos de mayor desgaste, con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría como candidata, que acusa la exposición constante de la portavocía con campañas recurrentes en su contra. La candidata socialista, que se ha lanzado a una precampaña temprana recorriendo las diferentes provincias aragonesas, lucha por retener el voto rural y recoger el malestar por la despoblación. Partido Popular : Azcón encabeza las encuestas, pero necesita pactos. Su apuesta por la reducción de impuestos y un discurso de gestión eficaz busca conectar con el Aragón urbano y empresarial.

: Azcón encabeza las encuestas, pero necesita pactos. Su apuesta por la reducción de impuestos y un discurso de gestión eficaz busca conectar con el Aragón urbano y empresarial. Vox : consolidado como tercera fuerza, es llave indispensable para cualquier gobierno de derechas. Su discurso sobre la España vaciada y contra las políticas identitarias catalanas resuena en parte del territorio.

: consolidado como tercera fuerza, es llave indispensable para cualquier gobierno de derechas. Su discurso sobre la España vaciada y contra las políticas identitarias catalanas resuena en parte del territorio. Sumar, CHA (Chunta Aragonesista) y Podemos : los tres partidos a la izquierda del PSOE se presentan por separado en esta ocasión, con la incógnita de si conseguirán perderán escaños respecto a los anteriores comicios, desperdiciando una parte importante del voto de izquierdas y facilitando la suma de las derechas para gobernar.

: los tres partidos a la izquierda del PSOE se presentan por separado en esta ocasión, con la incógnita de si conseguirán perderán escaños respecto a los anteriores comicios, desperdiciando una parte importante del voto de izquierdas y facilitando la suma de las derechas para gobernar. Teruel existe, que consiguió tres diputados en las pasadas elecciones, se presenta con la incógnita de si el desacople entre elecciones autonómicas y municipales puede pasarle factura, de la misma manera que el PAR (Partido Aragonés) que podría verse sin representación por primera vez, según algunas encuestas.

La gran incógnita: ¿mayoría absoluta o pactos inéditos?

El adelanto electoral de febrero, viene en parte provocado por el año y medio que el gobierno popular viene gobernando en minoría tras la salida del gobierno de Vox. Un año y medio de discrepancias continuas, especialmente en materia de inmigración y medio ambiente. Sin embargo, los populares parecen condenados a entenderse con los de Abascal, ya que ningún partido roza el 40% en los sondeos. Las posibles coaliciones son múltiples:

PP + Vox: la más probable según encuestas. Su cohesión dependerá de las concesiones en políticas sociales y memoria histórica.

PP+ Teruel Existe + PAR: probablemente la opción más cómoda para Azón, aunque parece improbable que alcancen los escaños necesarios para que esta opción sea viable.

Escenarios inestables: una mala noche electoral podría forzar pactos transversales o incluso una gestión en minoría con apoyos puntuales.

Las claves económicas: el futuro de un modelo productivo

Aragón pierde habitantes en 3 de cada 4 municipios. Este es el principal debate económico y social:

PP y Vox proponen bonificaciones fiscales agresivas para atraer jóvenes y empresas a las zonas rurales.

PSOE y partidos de izquierda apuestan por inversión pública en servicios esenciales (sanidad, internet, transporte) y el teletrabajo.

Todos hablan del apoyo al medio rural y medidas para frenar la despoblación, pero el electorado exige medidas ejecutadas, no anunciadas.

La revolución logística y energética: oportunidad o riesgo

Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA): es el mayor hub logístico del sur de Europa y la conexiones ferroviarias son un tema clave en su desarrollo. Tras las recientes licitaciones para conectar la plataforma logística con el corredor de Can Franc para su conexión con Francia, el capítulo pendiente es su conexión con el corredor del Mediterráneo.

(PLAZA): es el mayor hub logístico del sur de Europa y la conexiones ferroviarias son un tema clave en su desarrollo. Tras las recientes licitaciones para conectar la plataforma logística con el corredor de Can Franc para su conexión con Francia, el capítulo pendiente es su conexión con el corredor del Mediterráneo. Transición energética : Aragón es productor líder de energía eólica y aspira al hidrógeno verde. El dilema: cómo compensar a los municipios que acogen parques sin degradar el paisaje. La tasa eólica será punto de conflicto en la próxima legislatura.

: Aragón es productor líder de energía eólica y aspira al hidrógeno verde. El dilema: cómo compensar a los municipios que acogen parques sin degradar el paisaje. La tasa eólica será punto de conflicto en la próxima legislatura. Agroindustria y agua: con las sequías históricas como amenaza, la gestión del trasvase del Ebro y la modernización de regadíos dividen al campo. La PAC (Política Agraria Común) post-2023 marcará la rentabilidad de miles de explotaciones.

Fiscalidad y autogobierno: el eterno debate