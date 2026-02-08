A qué hora abren los colegios electorales en Aragón

Este domingo se celebran las elecciones de Aragón. Como suele ser habitual, cada persona tiene sus preferencias sobre a qué hora depositar su voto, ya que no hay una hora perfecta universal para votar, pero sí hay franjas en las que suele haber menos gente y la experiencia es más rápida y tranquila.

Según los patrones habituales, las mejores horas para ir a votar son:

A primera hora (9:00–10:00): suele ser un momento muy fluido: el colegio acaba de abrir y aún no se han formado colas.

A media mañana (11:30–13:00): otra franja bastante cómoda, cuando ya ha pasado el pico inicial y antes de la hora de comer.

Media tarde (16:30–18:00): normalmente baja la afluencia tras la comida y antes del último empujón del día.

Por contra, algunas horas que es preferible evitar son de 14:00 a 16:00, puesto que muchas personas votan antes o después de comer; y de 19:00 a 20:00, ya que es la franja con más colas, porque mucha gente lo deja para el final.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral envían las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En esta tarjeta, se indica cuál es la mesa y el colegio electoral al que deben dirigirse, pero en el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos:

Acceder a la página web del INE e ir al apartado Sede electrónica.

Una vez dentro de la Sede electrónica, tienes que clicar en Trámites, verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026’ y clicar en ‘Consulta de mesas y locales electorales’.

Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.

Diferencias entre voto en blanco, abstención y nulo

El voto es uno de los pilares fundamentales de la democracia porque permite a la ciudadanía participar de forma directa en la toma de decisiones colectivas y en la elección de quienes la representan. Sin embargo, hay electores que pueden decidir no apoyar a ninguna formación política o, directamente, no ejercer su derecho al sufragio. Esto puede ser por varios motivos, como reflejar descontento ante la situación política que vive nuestro país, no simpatizar con ningún partido o carecer de interés político.

Te explicamos las diferentes formas que tienes de expresar tu falta de apoyo a las formaciones políticas: