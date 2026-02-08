Así es el sistema electoral en Aragón: cómo se eligen los representantes a las Cortes

En la comunidad autónoma de Aragón, el sistema electoral para elegir a los 67 representantes de las Cortes de Aragón sigue el modelo general de las comunidades autónomas españolas. Aunque en otras comunidades autónomas el órgano legislativo es la Junta, en Aragón son las Cortes y el ejecutivo es el Gobierno de Aragón.

Te explicamos paso a paso y de forma clara cómo se forma cada uno.

¿Qué se elige?

La ciudadanía aragonesa elige a los diputados y diputadas de las Cortes de Aragón, es decir, el parlamento autonómico. Y estas Cortes son las que eligen al presidente o presidenta de Aragón, que después forma el Gobierno autonómico.

¿Cómo se reparten los escaños?

En España existen las circunscripciones electorales, que no son más que divisiones geográficas o territoriales utilizadas en los procesos electorales para agrupar votantes, asignar escaños y organizar la representación política. Funcionan como demarcaciones para la elección de candidatos, ya sea en sistemas uninominales (uno) o plurinominales (varios), siendo claves para la distribución proporcional de representantes.

Aragón se divide en tres circunscripciones electorales, que coinciden con sus provincias:

Zaragoza: 35 diputados

Huesca: 18 diputados

Teruel: 14 diputados

Este reparto busca equilibrar población y territorio, dando más peso relativo a las provincias menos pobladas.

¿Qué sistema de votación se usa?

El sistema de votación utilizado para las elecciones autonómicas en Aragón este domingo, 8 de febrero sigue, en esencia, el mismo que en el resto del territorio español:

El sistema es de representación proporcional .

. Se utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños. Es un sistema matemático proporcional usado para repartir escaños en elecciones. Ordena los partidos por votos, elimina a quienes no alcanzan un umbral mínimo (ej. 3% o 5%), divide los votos de cada candidatura por 1, 2, 3, etc., y asigna los asientos a los cocientes más altos hasta agotarlos. Favorece a los partidos mayoritarios.

Las listas son cerradas y bloqueadas: si votas a un partido, no puedes alterar el orden de los candidatos.

¿Hay barrera electoral?

Según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), para entrar en el reparto de escaños de las elecciones autonómicas de Aragón, un partido debe obtener al menos el 3 % de los votos válidos en la circunscripción correspondiente. Este porcentaje puede variar en otro tipo de elecciones y también según la comunidad autónoma. Suele variar entre un 3% o un 5%.

¿Y cómo se forma el Gobierno de Aragón?

Los pasos que se siguen para la formación del Gobierno en Aragón son los siguientes:

1. Una vez celebrados los comicios, con los resultados de los diputados elegidos se constituyen las Cortes de Aragón.

2. Los diputados votan la investidura del presidente o presidenta.

3. Para que el candidato a presidente o presidenta sea investido necesita:

Mayoría absoluta en primera votación, o

Mayoría simple en una segunda votación.

4. Una vez elegido, el presidente nombra a los consejeros y forma el Gobierno.