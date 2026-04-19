Feijóo reconoce que una mayoría absoluta en Andalucía es "muy difícil" pero confía en Juanma Moreno: "Ha dado la vuelta a 40 años de PSOE"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado a Juanma Moreno en un acto en Córdoba de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo. Allí ha hecho un símil con la final de la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad en penaltis gracias a que el guardameta del equipo 'txuri-urdin' paró dos y ha definido a Juanma Moreno como "el mejor portero de Andalucía" porque da "estabilidad" a la comunidad.

A su juicio, en Andalucía "se hace buena política" y es la comunidad que más ha progresado en toda España. Aun así, ha reconocido que "se está intentando un milagro político" repetir la mayoría absoluta que tiene ahora el PP, fijada en 55 escaños., tal y como lleva haciendo Moreno, que prefiere hablar de "mayoría de estabilidad suficiente".

Además, ha recordado que solo se han necesitado siete años para dar "la vuelta a 40 años" de gobiernos socialistas, por lo que ha pedido el voto para otros cuatro años más y seguir trabajando por la comunidad. "El cambio le ha sentado bien a Andalucía, pero no ha terminado, hay que consolidarlo", ha insistido.

Sobre Adamuz y la falta de autocrítica

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "toda la verdad" sobre el accidente ferroviario de Adamuz y que asuma "responsabilidades" con las 46 víctimas.

Asimismo, Moreno ha criticado al Ejecutivo porque "parece que se ha olvidado de Adamuz" porque han pasado "ya más de tres meses" y cree que no se han dado explicaciones "minuciosas" sobre lo ocurrido. "La falta de crítica y de autoexigencia es escalofriante en este Gobierno", ha aseverado.

"Con los impuestos que estamos pagando, ¿qué han hecho con el dinero?

Además, ha aprovechado para criticar la falta de inversiones que sufren las infraestructuras en Andalucía, ya que en los ocho años de legislatura, Pedro Sánchez solo ha hecho "tres kilómetros de autovía y cero kilómetros de vía ferroviaria".

Según Moreno, el anterior gobierno de Mariano Rajoy acordó que el tren de alta velocidad llegara a Almería en 2023 o 2024, algo que no ha sucedido. "Con los impuestos que estamos pagando, ¿qué han hecho con el dinero para que no tengamos infraestructuras de primer nivel como nos merecemos? ¡Con lo que han recaudado! Algún día nos lo explicarán", ha incidido.

Una ley de desafío demográfico y equilibrio rural

Asimismo, ha prometido que, si gana las elecciones del próximo 17 de mayo, va a aprobar "una ley de desafío demográfico y equilibrio rural" para la comunidad que servirá "para garantizar la igualdad entre un territorio y otro" y para "igualar servicios y oportunidades". Por eso ha pedido el voto y así lograr "una amplia mayoría" en los comicios para no estar "bloqueados y paralizados" durante seis meses como en Extremadura.

En este momento ha arremetido contra la candidata del PSOE, María Jesús Montero, porque llega a Andalucía "después de freírnos a impuestos" en España y ha avisado de que quiere hacer lo mismo si gana las elecciones en esta comunidad, donde el PP ha reducido "al mínimo" el impuesto de sucesiones y donaciones.