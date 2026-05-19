Carlos Alcaraz confirma también su baja en Wimbledon

Continúan las malas noticias para Carlos Alcaraz. El tenista español, que ya tuvo que decir adiós recientemente a su participación en los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros, tampoco podrá estar presente en la próxima gira de hierba.

Así lo ha confirmado el propio Alcaraz a través de sus redes sociales, en las que ha anunciado que tendrá que renunciar a las competiciones de Queen´s y Wimbledon. Dos torneos "realmente especiales" para el tenista, que afirma que echará "mucho de menos".

De esta manera, no podrá defender el título en Queen´s ni intentar llegar nuevamente a la final de Wimbledon debido a una lesión de muñeca que continúa arrastrando desde el torneo Conde de Godó.

No estará en Roland Garros, que arranca este sábado

El tenista se lesionó durante la disputa del Conde de Godó, y tuvo que renunciar al resto de la temporada de tierra batida, incluyendo los Masters 1000 de Madrid y Roma, al igual que ha ocurrido con Roland Garros, competición que arranca este domingo.

Esta sucesión de renuncias le han hecho ceder el trono mundial de la ATP a Jannik Sinner, quien además se ha coronado recientemente como campeón de los Masters 1000 de Madrid y Roma.

A pesar de confirmar que tampoco estará en la gira de hierba, el tenista ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad: "mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor", aunque desgraciadamente "aún no estoy listo para poder jugar".