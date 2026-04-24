Carlos Alcaraz anuncia que no jugará Roland Garros ni Roma por su lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz no estará en los próximos grandes torneos de tierra batida. El tenista español ha anunciado que no participará ni en el Masters 1000 de Roma ni en Roland Garros debido a las molestias que arrastra en la muñeca derecha desde su paso por el Conde de Godó de Barcelona.

Tras someterse a nuevas pruebas médicas, el equipo del murciano ha optado por la prudencia. "Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", explicó el propio Alcaraz en sus redes sociales.

El actual número uno del mundo atraviesa así un momento delicado en plena temporada de tierra, una de sus superficies predilectas. "Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", añadió, mostrando confianza en su recuperación.

La baja de Alcaraz supone un golpe importante para el tenis español y para el propio torneo parisino, donde el murciano llegaba como vigente campeón. El año pasado firmó una de las finales más memorables de los últimos tiempos al imponerse al italiano Jannik Sinner en un duelo épico de más de cinco horas.

En aquella final de Roland Garros 2025, Alcaraz remontó un partido espectacular para acabar llevándose el título en cinco sets (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2)), consolidando su dominio en la élite del tenis mundial.

Ahora, la prioridad pasa por su recuperación. El objetivo es evitar riesgos mayores y regresar a las pistas en plenas condiciones, aunque por el momento no hay fecha definida para su vuelta a la competición.