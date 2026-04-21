Toni Nadal, sobre la lesión de Alcaraz y Roland Garros: "No tiene necesidad de forzar"

El mundo del tenis está en los últimos días en vilo y pendiente de la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz, que podría obligarle a perderse Roland Garros, el segundo grande de la temporada en el que, además, le toca defender el título de campeón que ha ganado allí dos años consecutivos.

Ha sido el propio tenista el que ha dejado en el aire su participación este lunes en unas declaraciones públicas. "Escuchándole parece que está complicado", explica en Radioestadio Noche un Toni Nadal que recomienda al joven tenista murciano no arriesgar.

"A su edad no tiene que arriesgar, le quedan muchos años y es mucho mejor tener precaución (...) Normalmente no te aconsejan volver a la competición si la lesión no está totalmente curada y creo que es lo que va a hacer él", asegura el que fuera durante años entrenador de Rafa Nadal.

"Es una trastada porque tenía muchas opciones de poder repetir el título (...) Es duro para él, pero creo que inteligentemente antepone la carrera al deseo de jugar inminentemente", cuenta Toni Nadal.

"No tiene necesidad de forzar. Aunque en los últimos tres torneos no hayan ido las cosas del todo bien, el año ya es muy bueno para él. Ya ha conseguido un Grand Slam. Si le dicen que no está clara la participación, no participaría porque, además, a estos niveles tienes que estar muy bien para rendir al nivel que te corresponde. Mucho mejor no forzar", sentencia.