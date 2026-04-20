Feliciano López, sobre la lesión de Alcaraz: "Ojalá esté para Roland Garros"

Este lunes comienza el Mutua Madrid Open de tenis en el que por segundo año consecutivo no estará Carlos Alcaraz. El tenista murciano se perderá el torneo por una lesión en la muñeca que se produjo en el Torneo Conde de Godó de Barcelona y, aunque en un primer momento no parecía tan grave, podría terminar siendo más complicada de lo esperado.
Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha contado que él se produjo la misma lesión y que tardó hasta dos meses en recuperarse. De ser igual el caso de Alcaraz, el murciano llegaría muy justo a Roland Garros.
"El golpe emocional de no tener a Carlos es duro, pero el que realmente está jodido es él. La muñeca de un tenista es complicada, espero que el tendón no esté roto (…) En Madrid no va a estar, Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros", ha explicado.
La ilusión de Rafa Jódar
Sin Alcaraz será Rafa Jódar quien centre todas las miradas del tenis español en el Mutua Madrid Open. La irrupción del madrileño en el circuito en estos últimos meses ha sorprendido al mundo y así lo consideran los expertos.
"Lo que ha hecho Jódar en tan poco tiempo es diferente (…) Es muy bueno, lo que he visto de él me encanta. Le ves jugar y ves a un jugador muy maduro", reconoce.
Sinner, gran favorito
La ausencia de Alcaraz hace aún más favorito a Jannik Sinner, número uno del mundo y principal rival del murciano en el circuito.
"La distancia entre Sinner y Alcaraz con los demás se está ampliando cada vez más", explica un Feliciano que señala a Zverev como el tenista que más problemas puede poner al italiano en este torneo.
"El que mejor ha jugado históricamente en Madrid es Zverev (…) Si me preguntas quién puede ser el le pueda arrebatar el título a Sinner te diría que él", asegura.