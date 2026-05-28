Estos son los favoritos a ganar Roland Garros tras la retirada de Sinner por un golpe de calor

Sorpresón en Roland Garros. El número uno del mundo, Jannik Sinner, ha caído en segunda ronda del torneo parisino ante Juan Manuel Cerundolo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 tras tres horas y 36 minutos. El tenista italiano se vuelve a despedir del mayor torneo de arcilla sin alzarse como campeón después de sufrir problemas físicos por las altas temperaturas.

El partido comenzó muy de cara para Sinner, que se puso rápidamente por delante en el primer set, e hizo lo propio en el segundo (6-3, 6-2). Todo hacía indicar el partido iba a acabar 3-0 a favor de Jannik cuando un golpe de calor y los problemas físicos mermaron al transalpino. Con 5-1 a su favor en el tercer y definitivo set, el italiano sucumbió a las altas temperaturas y comenzó el principio del fin.

Cerundolo apretó el acelerador, ganó el tercer set y se impuso con solvencia en el cuarto y el quinto, acabando con el sueño de Sinner de ganar en París. El gran favorito para ganar se marcha del torneo en su segundo partido, dejando a varios tenistas como claros aspirantes a la corona.

Sinner desvincula el calor a su derrota

A pesar de verse obligado a emplear un pequeño ventilador para superar el calor durante el quinto set, Sinner ha negado que el calor estuviera en el origen de los problemas físicos que le llevaron a derrumbarse. Tal y como ha confirmado, ya se sentía mal desde primera hora de la mañana: "Me desperté como si me golpeara contra un muro".

"Hoy no encontraba ninguna energía", ha declarado el número 1 del mundo tras su derrota.

Los favoritos para ganar Roland Garros tras la caída de Sinner

Tras la caída del número uno del mundo, son varios los nombres que emergen como claros favoritos para levantar el trofeo. Sin Sinner y Alcaraz en pista, Alexander Zverev, actual número dos del circuito, toma fuerza como posible ganador de Roland Garros en 2026. Sin embargo, no es el único que tiene opciones reales de llevarse el torneo.

Novak Djokovic también pasa a ser uno de los favoritos en arcilla, aunque todo dependerá de cómo llegue físicamente a las últimas rondas. Por detrás de estas figuras aparecen nombres como Cobolli, que está completando una gran gira en tierra batida, Tommy Paul, Rublev, Fonseca y Rafa Jódar, la gran esperanza española en este Roland Garros.

El tenista de Leganés llegaba al Grand Slam con solo tres derrotas en sus primeros 20 partidos en tierra batida, superando los registros de grandes leyendas como Rafa Nadal, Federer o el propio Djokovic. Solo Sinner fue capaz de frenar al español en el Mutua Madrid Open de hace poco más de un mes, por lo que su nombre empieza a entrar en las quinielas para ganar en París.

París, en alerta por altas temperaturas

Sin duda, el Roland Garros de este año será uno de los más duros que se recuerdan. Y es que varios países de Europa occidental llevan días sometidos a temperaturas extremadamente altas para esta época del año. En concreto, Francia está sufriendo una ola de calor intensa que ha obligado a las autoridades a recomendar precaución a las personas mayores y otros sectores de la población vulnerables.

Una ola de calor que no solo ha afectado a Sinner, sino que otros tenistas también han sufrido sus efectos. En el partido entre Mensik y Navone, el checo acabó llevándose el partido pero tuvo que marcharse en camilla por las altas temperaturas.