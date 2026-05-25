Rafa Jódar se estrena en Roland Garros con una clara victoria

El madrileño afrontaba su primer partido en el 'grande' por excelencia de la arcilla roja con su flamante condición de cabeza de serie (27), aunque en una pista más secundaria como la 12, pero no acusó los nervios y arrancó con buenas sensaciones su andadura en la capital francesa. Jódar, que ahora se medirá al australiano James Duckworth y que ha visto cómo de su camino ha desaparecido ya el estadounidense Taylor Fritz, sólo se dejó cinco juegos en el camino y un buen ahorro de energía al invertir únicamente algo más de hora y medio de juego de un choque en el que nunca fue por detrás en el marcador.

El jugador de 19 años sirvió bastante bien y sólo le concedió al americano una bola de rotura, que supo salvar. Además, fue fiel a su estilo agresivo para acabar con 27 golpes ganadores, aunque también se dejó un total de 20 errores no forzados en un partido bastante cómodo y bueno para ir cogiendo ritmo en el que es el segundo 'Grand Slam' de su carrera tras haberse estrenado en Australia a principios de año. El tenista español comenzó fuerte, aprovechando su primera bola de rotura y colocando ya un óptimo 3-0, una ventaja que no dejó pasar. Kovacevic ganó el cuarto juego y a partir de ahí desapareció de la pista porque no volvió a celebrar ninguno más hasta el tercero del tercer parcial, ya con 'break' abajo. Pudo recuperarlo con 4-3, pero Jódar salvó la situación y cerró ya sin problemas su primera victoria en París.

La otra buena noticia en el inicio de la segunda jornada la dio el asturiano Pablo Carreño, que fue capaz de sacar adelante un siempre complicado debut ante un cabeza de serie como Jiri Lehecka. El checo evidenció que la tierra su juego hace menos daño y el gijonés le dejó fuera de manera solvente por 6-3, 7-6(3), 6-3 y sin conceder ni una sola opción de rotura. No tuvo tanta suerte el veterano Roberto Bautista, que en su último Roland Garros, cayó en tres mangas (6-2, 7-5, 6-2) ante el estadounidense Brandon Nakashima, mientras que en el cuadro femenino, Cristina Bucsa, la única española cabeza de serie (31), no pudo avanzar a la segunda ronda tras perder ante la suiza Susan Bandecchi, procedente de la previa y que la batió en tres sets por 6-4, 2-6, 6-4.