El impresionante récord de Rafa Jódar tras colarse en tercera ronda de Roland Garros: supera a mitos del tenis

Rafa Jódar continúa su aventura en París. El tenista español se ha clasificado a la tercera ronda de Roland Garros tras derrotar al australiano Duckworth por 1-6, 7-6, 4-6 y 5-7, en un partido que comenzó muy favorable para el de Leganés pero que se fue complicando con el paso de los minutos.

Tras pasar por encima de su rival en el primer set, Jódar vio como el partido empezaba a igualarse. El australiano se impuso en el segundo set, con resbalón incluido del español en el 'tie break' que hizo saltar las alarmas. Los médicos tuvieron que asistir a Rafa Jódar por unas molestias en el cuádriceps que finalmente no le impidieron seguir.

Una vez superadas sus molestias, Jódar volvió a tomar el ritmo del partido y se impuso en el tercer y cuarto set después de tres horas y 22 minutos.

Unos registros a la altura de los más grandes

Con esta victoria en segunda ronda, Jódar se coloca con unos registros que muy pocos tenistas han alcanzado. Y es que la tierra batida parece ser la superficie por excelencia de los españoles y, en concreto, de Rafa Jódar. Después de sus primeros 20 partidos en tierra, el español presenta un balance de 17 victorias y tres derrotas, superando a grandes figuras como Rafa Nadal, que contaba con un balance 13 victorias por siete derrotas.

Asimismo, los números de tenistas como Djokovic o Federer también eran peores que los del español. En concreto, el suizo tenía un 8-12 y el serbio, 11-9. Pero no queda ahí. El tenista natural de Leganés también está por encima de los os mejores tenistas de la actualidad: Alcaraz y Sinner.

Por un lado, el murciano registró en sus inicios un historial de 14 victorias y seis derrotas en sus primeros 20 partidos en arcilla, mientras que el italiano acabó con 13 y siete. De hecho, el único tenista con mejores resultados en la era abierta fue Andy Roddick, con 18 victorias y dos derrotas.

Su rival en tercera ronda

Tras su segunda victoria en Roland Garros, el español ya espera rival en tercera ronda. Se enfrentará en el camino a octavos al ganador del duelo entre los estadounidenses Alex Michelsen, 42 del mundo, y Nishesh Basavareddy, 148, ambos debutantes como él en el Grand Slam de tierra.