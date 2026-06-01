Serena Williams regresa al tenis profesional cuatro años después de su retiro

Es la gran noticia del tenis. Serena Williams, campeona de 23 títulos de Grand Slam y una de las figuras más importantes del tenis femenino, regresará al deporte profesional después de anunciar su retirada el pasado 9 de agosto de 2022. La estadounidense, una de las grandes del deporte, volverá a empuñar la raqueta tras varios meses donde se rumoreaba con su regreso.

Williams participará en uno de los torneos más relevantes de la gira de hierba, en lo que será un preparativo de cara a una posible participación en Wimbledon. Y es que la tenista ha recibido una invitación para jugar el torneo de dobles en Queen's del 6 al 14 de junio.

Además, la tenista estadounidense ha pedido invitaciones para Berlín y Wimbledon, lo que implica que también podría participar en el cuadro de individuales. A sus 44 años, Williams volverá a participar en un torneo profesional de la mano de la canadiense Mboko, de tan solo 19 años.

Asó lo hacía oficial la propia tenista en sus redes sociales.

De vuelta en los test antidoping

Se trata de una noticia que ya se rumoreaba puesto que Serena Williams apareció el pasado mes de febrero en la lista de tenistas que habían completado el proceso de la Agencia Mundial Antidopaje para volver a competir. Una aparición que provocó todo tipo de especulaciones alrededor de la tenista.

Serena, que no juega un partido desde su eliminación el 2 de septiembre en el US Open de 2022 en la tercera ronda con Ajla Tomljanovic, realizará su regreso al deporte profesional a escasos días de que arranque Wimbledon, el mayor torneo de hierba. La estadounidense regresará sin ránking, pero no tendrá problema para participar en cualquier torneo de gran calado, ya que se espera que reciba las conocidas como 'wildcards', es decir, invitaciones para cada torneo en el que pretenda participar.