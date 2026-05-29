Rafa Jódar es una realidad y ya está en octavos de Roland Garros: este es el camino del español hasta la final

Lo de Rafa Jódar en Roland Garros empieza a ser una realidad. El tenista español superó a Alex Michelsen en la tercera ronda de París (6-7,7-6, 6-4, 3-6 y 3-6) en un partido que duró más de cuatro horas, y ya está en los octavos de final del torneo de arcilla. El madrileño de 19 años, que debutaba en Roland Garros, se mete por primera vez en unos octavos de final de Grand Slam.

No fue un partido fácil, ya que Jódar tuvo que superar otra situación crítica. A pesar de comenzar ganando el primer set, Michelsen apretó y se apuntó los dos siguientes. Sin embargo, el de Leganés demostró una vez más su nivel y fue capaz de superar un partido que se había puesto cuesta arriba.

Todo sin sacar su mejor versión. Su torneo no está siendo el más brillante, ya que por momentos se le ve algo atascado. Pero ante la falta de acierto y finura, Rafa Jódar está sabiendo superar los baches y sobreponerse a los obstáculos de París, el nivel de sus contrincantes y las altas temperaturas.

Pablo Carreño ya le espera en octavos

Tras vencer al estadounidense, España asegura un tenista nacional en los cuartos de final. Rafa Jódar y Pablo Carreño se medirán este próximo domingo en un duelo donde el de Leganés es favorito. Dos generaciones del tenis español, enfrentadas por un puesto en la antepenúltima eliminatoria de Roland Garros.

En el caso de Carreño, el tenista de 34 años también logró el pase a los octavos de final del torneo parisino tras superar en cuatro sets al argentino Thiago Agustín Tirante (7-6, 7-5, 3-6, 6-4).

Este es el camino de Jódar hasta la final

Tras asegurarse los primeros octavos de final de un Grand Slam, Rafa Jódar deberá vencer a su compatriota en octavos para seguir soñando en grande. Será una batalla dura pero que supondrá un preparativo para lo que le vendría después. Y es que en caso de superar a Carreño, el madrileño se verá las caras presumiblemente ante el gran favorito de este Roland Garros tras la eliminación de Sinner, Alexander Zverev.

El número dos del mundo se enfrentará a Quentin Halys en tercera ronda, un rival que a priori no debería ponerle en complicaciones al alemán. De cumplir con los deberes, Zverev y Jódar se medirían en cuartos de final.

En caso de salir victorioso el español, el camino seguiría siendo complejo. En juego estaría el pase a la final ante grandes tenistas como Rublev, Ruud, Tommy Paul o Fonseca. De lograr la machada, Rafa Jódar podría tener una de las finales más 'asequibles' de los últimos tiempos. Allí podría medirse a tenistas como Tiafoe, Arnaldi, Cobolli o Tien, nombres mucho menos imponentes que los anteriores.

Sea como fuere, lo cierto es que Jódar tendrá que dar su mejor versión si quiere conseguir una nueva gesta para el tenis español.