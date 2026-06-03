Juan Carlos Ferrero se ofrece para entrenar a Jannik Sinner tras su ruptura con Alcaraz: "Sería maravilloso"

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, ha dejado unas sorprendentes declaraciones tras su ruptura con el tenista murciano. Pasados seis meses de la separación entre el entrenador y el tenista, Ferrero se ha ofrecido para entrenar al gran rival de Carlitos, Jannik Sinner.

En una entrevista con El Corriere della Sera, Ferrero ha sido preguntado por la posibilidad de entrenar al tenista transalpino. "Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado", comenzaba explicando. Sin embargo, el paso del tiempo ha provocado que Ferrero se ofrezca para unir fuerzas con el italiano.

"Ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno: me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo", declaraba Juan Carlos en caso de que Darren Cahill, actual entrenador de Jannik, diera un paso al lado.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero durante un entrenamiento en el US Open | Getty

Ferrero cree que Alcaraz está por encima de Sinner

El debate por ver quién de los dos tenistas es mejor ha llegado hasta el propio Ferrero, que ha querido dar su opinión al respecto. Y es que a la hora de comparar a ambos tenistas, Juan Carlos se inclina ligeramente por el de 'El Palmar': "Para mí, al cien por cien, Carlos está un poco por encima: algo así como 55%-45%. Lo justifica por su variedad de recursos y por la capacidad de alterar los ritmos del partido, precisamente uno de los aspectos que trabajó durante años para enfrentarse a Sinner".

No obstante, también ha tenido tiempo para elogiar los puntos fuertes del italiano. Según él, la mentalidad de Sinner marca las diferencias: "Entiende con una rapidez increíble lo que necesita mejorar. ¿Recuerdan aquel partido entre Sinner y Alcaraz en París Bercy en 2021, el primer partido ATP? Pues bien, en aquel entonces, Jannik solo jugaba cruzado: nada de golpes paralelos, ni voleas, ni dejadas. Vi en la cancha a un jugador con una pegada extraordinaria, nada que ver con el jugador que es hoy. Es muy sólido mentalmente y absorbe todo como una esponja", confesaba.