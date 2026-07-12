Sinner consigue su segundo Wimbledon consecutivo tras vencer a Zverev

El tenista italiano Jannik Sinner se impuso (-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4) al alemán Alexander Zverev este domingo en la final de Wimbledon para defender título en la hierba de Londres y volver a la carga en las citas señaladas con su quinto 'Grand Slam'.

El número uno del mundo remontó a un Zverev que por momentos mostró confianza renovada, sin pensar en las nueve derrotas seguidas contra el italiano, tras ganar su primer 'grande' el mes pasado en Roland Garros. El alemán empezó a ceder terreno en el 'tie-break' del segundo set y Sinner subió el nivel para hacerse más grande, dejando atrás sus últimos disgustos en Australia y París.

Una reacción de campeón

La derrota en semifinales del primer 'grande' del año y el sorprendente adiós en segunda ronda del Abierto francés, cuando iba 6-3, 6-2, 5-1 arriba, no hicieron dudar a un Sinner que alzó su quinto torneo de esta categoría, sexto título de 2026 y 30º de su carrera. Zverev no se dejó ir, como tantas otras veces ante los mejores o el propio italiano, pero no le dio para el doblete.

El alemán demostró su paso al frente con un primer set perfecto, que se decidió en una muerte súbita donde llegaron los mejores golpes de la manga inaugural. Además del saque, la derecha de Zverev fue muy contundente, pero Sinner aguantó el momento de su rival hasta llegar a un nuevo 'tie-break' en el segundo parcial, donde esta vez el número uno fue agresivo y mandó con claridad.

El desenlace de la final

El de Hamburgo empezó a torcer el gesto y en el tercer parcial se le escapó la primera bola de 'break' en el séptimo juego. En cambio, el de San Candido aprovechó la suya a continuación y se acercó al título con un autoritario 6-3. En una demostración de madurez, Zverev quiso girar de nuevo la final hacia su lado, con un buen arranque de cuarto set, pero Sinner no se dejó sorprender.

El coleccionista de Masters 1000, increíble racha que alargó en la gira sobre tierra, se salvó con dos oportunos buenos saques y rompió a su rival en el séptimo juego. La central del All England Tennis Club vibró con los últimos intercambios, sin tirar la toalla el alemán, pero insistente un Sinner que, como el año pasado tras perder la final de París contra Carlos Alcaraz, supo levantarse una vez más en Londres para seguir creciendo en su leyenda.