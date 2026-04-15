Alcaraz anuncia que se retira del Conde de Godó por sus problemas en la muñeca

Carlos Alcaraz no seguirá en el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó. El tenista español ha anunciado en rueda de prensa que se ve obligado a retirarse del torneo debido a los problemas en la muñeca que arrastraba desde su debut.

La decisión se produce apenas un día después de su estreno en el torneo, donde el murciano superó al finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2) en un partido en el que ya dejó entrever que no estaba al cien por cien. Entonces, Alcaraz admitió haber tenido que "adaptarse" y "coger ritmo poco a poco" tras llegar con poco margen de preparación, además de reconocer molestias físicas.

"Ha costado un poquito, sobre todo al principio, coger el buen ritmo", explicó tras aquel encuentro, en el que también señaló que las molestias habían aparecido debido a la acumulación de partidos y la falta de recuperación.

Aunque en ese momento restó importancia al problema y confió en que no fuera a más, finalmente las sensaciones no han mejorado y el equipo ha optado por la retirada para evitar riesgos mayores.

No es la primera vez que Alcaraz sufre un contratiempo en el torneo barcelonés. El año pasado también tuvo que bajarse del Conde de Godó por problemas físicos, una situación que posteriormente le impidió competir en el Mutua Madrid Open.

Con esta decisión, el número uno español prioriza su recuperación en un momento clave de la temporada de tierra batida, con Roland Garros en el horizonte.