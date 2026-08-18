El sueño frustrado de atletismo español en el campeonato europeo: "No hemos llegado a las expectativas que teníamos"

La delegación española ha cerrado el Campeonato de Europa con ocho medallas y 29 puestos de finalista. La marcha ha vuelto a ser una de las grandes fortalezas del equipo, con los oros de María Pérez y Paul McGrath en la media maratón de marcha, pero el rendimiento global ha quedado por debajo del mostrado en las últimas grandes citas internacionales.

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha reconocido en su entrevista con Raúl Granado en Radioestadio Noche que el equipo no ha alcanzado el nivel esperado. "No hemos llegado a las expectativas que teníamos, ni hemos llegado al nivel competitivo que teníamos", ha admitido.

El desgaste tras años al máximo nivel

Chapado considera que una de las posibles explicaciones está en el desgaste acumulado después de cinco años de grandes resultados y un calendario especialmente exigente. España llega de conseguir cuatro medallas en los Juegos de París y cinco en el Mundial de Budapest, además de mantener un alto nivel competitivo en otras grandes citas.

"Llevamos cinco años a un nivel competitivo enorme y quizá alguna de nuestras figuras, alguno de nuestros equipos, ha llegado un poco exhausto", ha explicado el presidente, que apunta a la acumulación de campeonatos y compromisos internacionales como uno de los factores que pueden haber influido en el rendimiento.

La Federación analizará ahora la planificación de la temporada y las decisiones tomadas durante el curso para determinar dónde se puede mejorar. Chapado ha insistido en que se trata de una valoración global y no de un juicio sobre atletas concretos.

La marchadora María Pérez vuelve a marcar la diferencia

Dentro de un campeonato con un balance agridulce, María Pérez ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas del atletismo español. La marchadora se proclamó campeona de Europa en la media maratón y estableció además un nuevo récord mundial, confirmando su dominio en la disciplina.

Chapado no ha escatimado elogios hacia la granadina, a la que considera "la mejor marchadora de la historia de nuestro deporte". El presidente ha destacado su talento, ambición y capacidad para superar las dificultades, además de su papel como referente para las nuevas generaciones.

El dirigente también ha querido poner en valor a los atletas que, pese a no conseguir medalla, lograron puestos de finalista y compitieron al máximo nivel. Los 29 finalistas alcanzados en Birmingham suponen un récord para España en un Europeo y muestran que existe una base competitiva importante.

El próximo gran reto llegará además en casa. Valencia acogerá el Campeonato de Europa de pista de 2027, una cita que la Federación ya mira como una oportunidad para que el atletismo español vuelva a dar un paso adelante.