Conmoción en el ciclismo: muere Finlay Tarling en un accidente durante la Volta a Portugal

Tragedia en el mundo del ciclismo. El ciclista británico Finlay Tarling del equipo NSN Development, ha fallecido este viernes en un grave accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal. Según ha confirmado RTP Noticias de Portugal, el deportista ha sido atropellado por un coche que ha invadido la carrera cuando faltaban poco más de 20 kilómetros para el final de la etapa.

Minutos más tarde, la propia organización de la Volta ha confirmado el suceso. El vehículo habría impactado contra Finlay Tarling, corredor británico de 19 años, tras ignorar la señalización de los agentes de seguridad y adentrarse en el curso de la prueba en dirección contraria.

Asimismo, los organizadores han emitido un comunicado tras confirmarse el fallecimiento: "La organización de la 87.ª Vuelta a Portugal en Bicicleta Juegos Santa Casa lamenta profundamente informar del fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, de la NSN Development Team, a consecuencia de un grave accidente ocurrido durante la 8.ª etapa de la prueba".

Se paraliza la etapa

Tras confirmarse el suceso, la organización ha informado de que la etapa, que se disputaba entre Melgaço y Fafe, ha quedado paralizada a falta de 22 kilómetros para la llegada a meta. La noticia supone una gran conmoción en el mundo del ciclismo, ya que Tarling era una de las jóvenes promesas del deporte.

A sus 19 años, formaba parte del equipo de desarrollo (filial) del NSN suizo, de la que es propietario Andrés Iniesta. Además, el equipo está compuesto por dos directivos españoles como Óscar Guerrero y Rubén Plaza, este último exciclista del equipo.

En señal de respeto y luto, la organización ha comunicado a través de sus redes sociales que no se realizará la ceremonia de podio prevista para hoy.

La historia de Finlay Tarling

Nacido en Gales el 2 de octubre de 2006, Tarling era considerado uno de los jóvenes promesa del ciclismo británico. En 2025 se incorporó a la estructura de desarrollo de NSN y esta temporada había sido segundo y cuarto en sendas etapas del Tour de Ruanda.

También terminó segundo en la contrarreloj del Campeonato Británico júnior de 2024 y en la Chrono des Nations de 2023. El joven compartía talento con su hermano mayor, Joshua Tarling, ciclista del Ineos.