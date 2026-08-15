María Pérez y Paul McGrath, doble Oro en la medio maratón de los Europeos de marcha

El español Paul McGrath se convirtió este sábado, con un tiempo de 1h23:23, en campeón de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham (Reino Unido), logrando en la ciudad inglesa el mayor logro de su carrera deportiva tras la plata continental cosechada hace dos años en Roma 2024 y el bronce mundial en Tokio 2025.

McGrath, de 24 años y entrenado por Alejandro Aragoneses, lideró una carrera en la que los italianos Francesco Fortunato y Andrea Cosi se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

María Pérez hace historia

Pocos minutos después, la también española María Pérez hacía lo propio y lograba la victoria en el medio maratón, proclamándose campeona continental por segunda vez tras su triunfo en Berlín 2018.

María Pérez, de 30 años y entrenada por Jacinto Garzón, firmó en meta un tiempo de 1h30:06, acompañada en el podio por la italiana Alexandrina Mihai, segunda, y la ucraniana Lyudmila Olyanovska, tercera.

Esta es la cuarta medalla de España en los Europeos de Birmingham tras el oro del marchador Paul McGrath en medio maratón, la plata de Marta García en 5.000 y el bronce de Mohamed Attaoui en 800.