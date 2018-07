Rafa Benítez: "Veo el futuro con Sergio Ramos, es fundamental en el campo y en el vestuario"

NO ESTÁ PREOCUPADO POR LA PORTERÍA DEL EQUIPO

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, no piensa en un Real Madrid sin Sergio Ramos. Mucho se ha rumoreado este verano con una posible salida del central sevillano rumbo al United, pero Benítez cree que el futuro del equipo será con Sergio Ramos.





"Sergio entrena sensacional, ya me había dicho que era un gran profesional pero ha sido una gran satisfacción ver cómo se implica y trabaja día a día. Creo que el presidente ha dicho, no sé si públicamente pero lo he leído en algunos sitios, que va a continuar y que va a estar aquí. Si es así yo seré el hombre más feliz del mundo porque es un gran profesional, un gran jugador y con la implicación y la motivación que le veo creo que puede ser un gran capitán", aseguró Benítez ante los medios en Melbourne.





El técnico madrileño explica que habló con Ramos al llegar a Madrid y que no han vuelto a hacerlo.





"Hablé con él durante el verano y cuando entrenamos en Madrid sobre su futuro, sus ideas y las nuestras y ya no hemos vuelto a hablar de ello. Mi preocupación es que entrene bien y lo hace. El futuro yo lo veo con Sergio porque es un jugador fundamental por sus condiciones y sus calidad en el campo y por su mentalidad y su liderazgo en el vestuario", reconoce Benítez.





Sobre la portería del Real Madrid, Benítez no quiso hablar sobre De Gea ya que "no es un jugador nuestro sino de otro equipo" y afirmó que "los porteros que tenemos ahora mismo son de un excelente nivel y queremos trabajar con ellos para que mejoren día a día si es posible".





Benítez explicó que ya ha hablado con Keylor Navas y que el costarricense sabe que"es el portero que está por delante por calidad y por experiencia".





"Si llega otro portero, fenomenal, trabajaremos con él. Soy optimista al respecto y estoy tranquilo. Tenemos buenos porteros pero si podemos mejorar teniendo más competitividad en ese puesto será algo positivo para el equipo", informó Benítez.





Por último, Benítez explicó que no le gusta ver al madridismo dividido por la salida de Iker Casillas del equipo y cree que es "un debate que debe terminar".





"Tenemos que pensar en el club y mi responsabilidad como entrenador es hacer que el madridismo apoye al equipo y a quien juegue en el lugar de Iker para ganar muchos partidos y levantar muchos títulos", sentenció Rafa Benítez, que en todo momento estuvo "al corriente de todas las negociaciones" con el Oporto.