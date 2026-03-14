El problema invisible del deporte femenino: "Durante décadas las zapatillas estaban diseñadas para hombres"

"Hasta hace escasamente poco todas las zapatillas estaban pensadas para un pie masculino". Así lo confirma nuestra compañera Marina Pons en Radioestadio: "Durante décadas, y en muchos deportes todavía, se han diseñado con la misma estructura, la misma orma y los mismos puntos de apoyo", detalla. "En el mejor de los casos se hacía una 'versión femenina' más pequeña y de colores pastel".

Este, un dato que es más que sorprendente, también es una realidad. "El problema es que el pie femenino no es un pie masculino en miniatura", afirma Pons. "Las mujeres tenemos, de media, el antepie más ancho, el talón más estrecho y una distribución distinta de la carga al pisar. A esto se le suma una biomecánica diferente porque tenemos caderas más anchas y un mayor ángulo de la rodilla", entre otros.

Todo ello se ha demostrado en varios estudios y también en casos de varias corredoras en los que se mostraron "las deficiencias del calzado basado en la anatomía masculina". "Cuando corres, saltas o frenas con un material que no está pensado para tu cuerpo, el riesgo de lesión aumenta. Todo esto corresponde a un síntoma de desajuste entre las estructuras patriarcales del deporte y las necesidades reales del cuerpo de las mujeres", añade Pons.

Por su parte, el doctor Gabriel Dávila, podólogo especialista en biomecánica del pie y tobillo, asegura que "a nivel sistémico corporal, la mujer es muy diferente al hombre. La mujer suele ser mucho más laxa, suele tener tendencia a sufrir patologías muy diferentes a los hombres". De hecho, afirma que "la incidencia de juanete es de siete a uno. Es decir, hay siete mujeres que lo sufren por cada hombre".

También los cambios hormnales que sufre la mujer a lo largo de la vida influyen en este contexto, pues las "hormonas como la oxitocina o la relaxina influyen directamente en el músculo, en cuánto se aplana el pie durante la vida, en la capacidad tendinosa que tiene la mujer, etc", afirma el doctor.

Otro dato sorprendente es que las mujeres sufren más lesiones de rodilla, especialmente de ligamento cruzado anterior. Así lo indica un estudio de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad de Comillas. Asimismo, también "sufren más lesiones de tobillo y problemas como la fascitis plantar", según defiende el doctor y podólogo Manu Vidal.

Por tanto, Pons recuerda que "igualdad es partir de la misma línea de salida, pero todos con las herramientas que necesiten para alcanzar su máximo potencial".