Mujeres en el Trail running: por qué siguen siendo minoría pese a rendir igual o mejor

El trail running vive uno de sus momentos de popularidad, pero la presencia femenina continúa estando lejos de la masculina. En la sección Dinastía Femenina de Radioestadio, Marina Pons abordó estas desigualdades que viven las mujeres. No solo continúan siendo minoría, sino que los problemas que arrastran van mucho más allá: falta de referentes o trastornos derivados de una mala alimentación.

Marina Pons ha recordado que solo el 23% de los dorsales en carreras de trail corresponden a mujeres. Esta cifra refleja una brecha que, pese al crecimiento en esta disciplina, es importante. "Solo una de cada cuatro que se pone un dorsal de trail es mujer", ha explicado Marina. Por otro lado. la periodista de Radioestadio ha recordado que hace años ese porcentaje era del 14%, por lo que hay una mejora pero no la suficiente. Además, Marina ha informado que, según un estudio de running en colaboración con la Asociación Internacional de Ultras Runners, las corredoras son más rápidas que los hombres en esta disciplina pero, pese a ello, la visibilidad sigue siendo menor en las carreras de mujeres.

Ser mujer en trail running: más resistencia y menos visibilidad

Otro de los puntos centrales que ha explicado Marina está relacionado con el último mencionado y es que trata de desmontar la idea de que la menor participación femenina responde a una cuestión física. Pons explica que, en pruebas de distancia, las mujeres pueden rendir igual e, incluso, mejor que los hombres.

Sin embargo, el gran problema aparece fuera de la competición ya que, según explica Marina, la alimentación sigue siendo una barrera, un tema que aborda con la ex corredora de trail y ahora también nutricionista, Yaiza Miñana, quien afirma que las mujeres tienden a comer "menos de lo que necesitan" sobre todo para deportes y entrenamientos tan exigentes como el Trail running.

Otro factor que se suma a esta problemática es que la mayoría de los deportes y disciplinas se han construido sobre un modelo masculino de entrenamiento, nutrición o referencias. "Las mujeres han tenido que adaptarse a ello", asegura Marina sobre la cultura deportiva que históricamente ha beneficiado al cuerpo masculino.

La falta de referentes, los cambios hormonales o la menstruación son otros causantes biológicos de que muchas mujeres no lleven a cabo este tipo de disciplinas, además de la falta de referentes femeninos. La reflexión de Marina es que el problema no está en la capacidad de las mujeres, sino en que la mayoría de deportes siguen estando diseñados para un modelo masculino. "No es que las mujeres no encajemos dentro del deporte, es que el deporte nunca fue diseñado ni pensando en nosotras", concluye Marina Pons en esta sección en la que comparte por qué la igualdad en los deportes está aún por alcanzarse.