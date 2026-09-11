El presidente de la FIA, Ben Sulayem, intentará convencer a Alonso para que continúe un año más en la Fórmula 1

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, intentará convencer a Fernando Alonso para que continúe al menos una temporada más en la Fórmula 1. Así lo ha asegurado este viernes durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid, coincidiendo con el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madring.

Ben Sulayem ha reconocido que conoce los rumores sobre una posible retirada del bicampeón mundial y ha dejado claro que no quiere que Alonso abandone la competición condicionado por las circunstancias o por el rendimiento de su monoplaza.

“Una persona con su calidad, su credibilidad y su inteligencia debe volver a tener éxito y después marcharse cuando él quiera, no porque se vea obligado por el rendimiento”, ha señalado.

El presidente de la FIA ha explicado que Alonso no le ha comunicado personalmente ninguna decisión sobre su futuro, pero ha anunciado que hablará con él para tratar de convencerle de que siga compitiendo. “Espero no fracasar. Al menos, un año más”, ha afirmado.

Reunión con Lawrence Stroll

Ben Sulayem también ha revelado que se reunió el jueves con Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, y ha reconocido su preocupación por el rendimiento del equipo. A su juicio, Alonso no debería poner fin a su trayectoria empujado por la falta de competitividad de su coche: un campeón de su dimensión debe poder elegir cuándo y cómo abandonar la Fórmula 1.

Madrid, Barcelona y el futuro del Gran Premio de España

El estreno de Madring ha ocupado buena parte de la intervención. Ben Sulayem ha recordado las dudas surgidas durante la construcción del circuito y ha contado que, frente a quienes cuestionaban que Madrid pudiera llegar a tiempo, su respuesta fue mantener la confianza en el proyecto: “Calma, va a suceder”.

Preguntado por Onda Cero sobre la posibilidad de que Madrid y Barcelona convivan en el futuro dentro del calendario, el presidente de la FIA se rio ante el compromiso que planteaba la pregunta antes de responder que “dos carreras en España está bien”. Recordó que otros países han tenido más de un Gran Premio y que Estados Unidos cuenta actualmente con tres, aunque evitó garantizar la continuidad de Barcelona.

Ben Sulayem ha advertido de que el calendario, con 24 carreras, se encuentra prácticamente en su límite por las exigencias logísticas, humanas y de seguridad. También ha defendido que Madring y el histórico Circuito del Jarama pueden ser complementarios y ha asegurado que “el Jarama es querido por nosotros y siempre contará con el apoyo de la FIA”.

La presentación de Ben Sulayem corrió a cargo de Carmelo Sanz de Barros, presidente del RACE -entidad propietaria del Circuito del Jarama- y miembro de la FIA.

Dos ausencias relevantes: Domenicali y Carlos Sainz padre

El desayuno dejó dos ausencias significativas. No asistieron Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, ni Carlos Sainz padre, pese a que el bicampeón mundial de rally tenía incluso su nombre colocado en una de las mesas.

Sí hubo una presencia institucional importante del Gran Premio de España: José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid y una de las figuras fundamentales del proyecto Madring.

Los asuntos de despacho: FOM, Domenicali y Carlos Sainz

Ben Sulayem abordó el reparto de poder entre la FIA y Formula One Management (FOM), dirigida por Stefano Domenicali. FOM gestiona el negocio, la explotación comercial, los contratos con los promotores y los derechos audiovisuales, mientras que la FIA conserva las competencias deportivas, técnicas y reglamentarias, además de la seguridad, la homologación de los circuitos y la aprobación del calendario.

El presidente de la FIA recurrió a una comparación gráfica: la Federación sería el propietario del edificio y FOM quien lo alquila y explota. También reconoció que su relación inicial con Domenicali no fue buena, aunque asegura que posteriormente alcanzaron un acuerdo que considera más justo y equilibrado.

En ese mismo terreno de los despachos, Ben Sulayem se refirió a la posibilidad que estudió Carlos Sainz padre de disputarle la presidencia de la FIA. Recordó la estrecha amistad que mantienen desde su etapa como pilotos y admitió que habría sido un rival electoral muy exigente. Sin embargo, considera que Sainz fue “sabio” al renunciar después de estudiar en profundidad la complejidad y las responsabilidades del cargo.

La FIA abre la puerta a un duodécimo equipo

Después de la entrada de Cadillac, la Fórmula 1 contará con once equipos, pero Ben Sulayem ha abierto la puerta a una futura ampliación de la parrilla. “No necesitamos un equipo; necesitamos el equipo”, ha resumido.

El presidente de la FIA considera que China podría ser el origen ideal de una futura escudería por el tamaño de su mercado y el crecimiento tecnológico de sus fabricantes. Durante su intervención mencionó contactos con compañías como BYD y Geely, aunque advirtió de que cualquier candidatura deberá cumplir las mismas normas que el resto.

Sin favorito y una advertencia contra el abuso digital

Preguntado por quién será el primer ganador de la Fórmula 1 en Madring, Ben Sulayem evitó señalar a un piloto concreto, aunque reconoció que le gustaría ver una victoria española en casa.

El presidente de la FIA aprovechó la cuestión para alertar sobre el aumento del acoso y las amenazas en redes sociales contra pilotos, oficiales y voluntarios. Mencionó situaciones sufridas por Fernando Alonso, Kimi Antonelli y una comisaria española que llegó a recibir amenazas contra ella y su familia, y reclamó una actuación coordinada contra el abuso digital.

Madrid, una carrera para Europa

Ben Sulayem ha defendido el peso que debe conservar Europa dentro de la Fórmula 1 y ha situado el estreno madrileño en ese contexto. Para el presidente de la FIA, Madrid no debe ser simplemente otra carrera del calendario, sino una gran referencia europea: “No es simplemente otra carrera; es la carrera en Europa”.