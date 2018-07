Madrid pasa página dividida entre críticos y soñadores

La eliminación de Madrid de la carrera olímpica para 2020 ha provocado la aparición de dos corrientes de opinión muy diferentes: los críticos a la celebración de unos Juegos Olímpicos y la decepción de los que confiaban que la capital de España fuera ganadora, que ahora apuestan por volver a intentarlo en 2024. Esta división de opiniones, en realidad, no es nueva y ya se dio tras las derrotas de Madrid 2012 y Madrid 2016, por lo que sólo el paso del tiempo mostrará si los ahora otra vez escépticos son capaces de volver a ilusionarse por un nuevo proyecto.

Poco después de las 21:00 horas, tras conocerse la derrota de Madrid, las voces contrarias a la celebración de unos Juegos Olímpicos se hicieron notar especialmente en la red social Twitter, donde sólo unos minutos antes se palpaba el entusiasmo y los nervios porque la capital española pudiera convertirse en sede olímpica. "¿Madrid 2020 se merecía los Juegos Olímpicos? No, se merece políticos honestos, una sanidad impecable, una educación para todos, empleo asegurado...", manifestaba uno de los usuarios.

Esa opinión la compartían otros muchos ciudadanos, convencidos de que la "solución" de España no está en el deporte, sino en la "educación, la investigación y la cultura", al tiempo que otros abogaban por "seguir luchando por el pleno empleo y el bienestar de los ciudadanos". "Centrémonos en #Madrid2013, que ya toca" han llegado a reclamar algunos con ironía, mientras que los miembros de Acampada Sol, del movimiento 15M, han mostrado su alegría por "ahorrarse" la "especulación olímpica".

La satisfacción de algunos ante la derrota olímpica se ha entremezclado en Twitter con la tristeza de otros, que han tratado de disipar el desánimo inicial con mensajes positivos. "¡Ánimo! No pasa nada, no necesitamos al COI para salir de la crisis. Los españoles solos podemos", afirmaban algunos. Otros no veían "necesario" celebrar unos Juegos Olímpicos, ya que "Madrid lleva años demostrando ser una ciudad olímpica por valores y actitud".

Incluso personajes famosos como el cantante Alejandro Sanz han querido arropar en Twitter a los que han trabajado a favor de la candidatura olímpica madrileña de Madrid 2020: "Mucho ánimo a la delegación española que está en Buenos Aires... fuerza, estamos orgullosos de vosotros".

Tras la desilusión inicial, algunos han optado por apostar por un nuevo intento, que ya sería el cuarto consecutivo, para convertir a la capital española en ciudad olímpica con la etiqueta #Madrid2024. "No importa caer, ¡lo importante es levantarnos y seguir! ¡Vamos! #JJOO #Madrid2024", "Ahora seguro que saldrá Madrid 2024" y "¡A por Madrid24! ¡Que no nos maten la ilusión! Queremos ser olímpicos!", han sido algunos de los mensajes publicados. Los hay que incluso han bromeado con impulsar una nueva candidatura para años posteriores a 2024.

Igual que ha ocurrido entre los asistentes a la fiesta de apoyo a Madrid 2020 celebrada en la Puerta de Alcalá, en Twitter ha habido unos minutos de desconcierto tras la primera votación, en la que han empatado Madrid y Estambul. Algunos han interpretado que estas dos ciudades eran las finalistas e incluso han llegado a celebrar la eliminación de Tokio. Etiquetas como #olimpiadas, #M2020 y #COInometoqueslosjuegos han sido algunas de las tendencias más seguidas en Twitter a lo largo de una tarde-noche con sabor olímpico.

Antes de la votación, ha habido muchas alusiones a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que en su discurso de defensa a la candidatura madrileña se ha preguntado: "¿Hay algo mejor que tomar un café con leche en la Plaza Mayor?". Algunos tuiteros se han preguntado con sorna si no se referiría más bien a los tradicionales bocadillos de calamares.

La designación de Tokio como ciudad olímpica ha despertado el ingenio en Twitter, por donde ha circulado un dibujo de un pez con tres ojos como propuesta de logotipo, en alusión a la fuga de material radio activo de la central nuclear de Fukushima.