Lydia Valentín se retira en Tokio pero confirma que seguirá hasta París 2024

La levantadora Lydia Valentin, medallista de oro en los Juegos de Londres 2012, se ha retirado de la competición femenina de 87 kg en los Juegos de Tokio el lunes después de su primer levantamiento aludiendo "problemas físicos". "Estaba pensando si competir o no hoy debido a estos problemas", ha confesado y ha confirmado que su objetivo es competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista de 36 años, que ganó una medalla de bronce en los Juegos de Río 2016 y una plata en 2008 y un oro en 2012, ha competido en el Grupo B, en el que los levantadores han registrado pesos más livianos. Las medallas y los récords mundiales suelen decidirse en el Grupo A.

Críticas a la Federación Internacional

Valentín igualó a Kang Yeoun-hee de Corea del Sur en el primer lugar pero se retiró después de su primer levantamiento de 122 kg. La española se ha mostrado muy molesta con la Federación Internacional por el cambio de normativa: "La Federación Internacional de Halterofilia hace lo que le da la gana y no es bueno para el deportista. El no participar en el Europeo por una gastroenteritis y que todo cambie tanto no me ha parecido lo más justo. Yo también quiero estar en los Juegos como yo soy, en mi categoría y dar el máximo. El tener que subir de peso tan rápido porque cambiaron las normas dos meses antes de venir aquí fue un poco raro. No sabíamos nada y estaba muy perdida y eso tampoco es bueno para el deportista. Todo esto me ha dado problemas a nivel salud, obviamente".

Valentín que ha dejado claro que su objetivo es París 2024: "Se lo dije a Alejandro Blanco y ahora lo tengo más claro que nunca. Me hubiese gustado terminar mi carrera deportiva en unos Juegos, en mi categoría de peso y sin todo este lío de este año. Desde 2017 había hecho buen ciclo, pero por eso ahora quiero retirarme con mejor sabor de boca".