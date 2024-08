Ana Peleteiro denuncia un "linchamiento" durante su participación en los Juegos: "Está fuera de lugar"

Ana Peleteiro se quedó sin medalla en los Juegos Olímpicos de París. La gallega obtuvo un sexto puesto en la final de triple salto del pasado sábado, una situación que algunos usuarios han aprovechado para atacarla en redes sociales.

La atleta ha denunciado, a través de un comunicado que ha publicado este lunes en redes sociales, ser víctima de un "linchamiento" durante su participación en París. En concreto, Peleteiro ha recibido en las últimas horas un aluvión de críticas por unas declaraciones antiguas que hizo en el podcast de Laura Escanes.

La gallega explicó entonces por qué consideraba que en el atletismo no había racismo. "En atletismo, los negros molamos. El pobrecito blanco que corre 100 metros es como, cariño, no. No vengas", dijo Peleteiro en una conversación distendida con la influencer.

Muchos usuarios han recuperado estas declaraciones para atacar e insultar a la gallega y compararla con otras deportistas blancas.

Peleteiro ha explicado que esas palabras son fruto de la ironía y el sarcasmo que la caracterizan y están "sacadas de contexto".

"Durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto", arranca el texto publicado por la española en redes sociales.

"Como ya he dicho, me siento muy orgullosa de toda la temporada que he hecho y de mi trayectoria profesional y esto solo ha sido un resultado en mi carrera que forma parte de otro sueño cumplido", añade antes de disculparse por las declaraciones que hizo en el pasado.

"Hago este comunicado para pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, nunca ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género, y esto es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar".