Fran Garrigós, tras lograr el bronce en judo: "Todavía no lo he asimilado"

"No lo he asimilado, harán falta varios días para saber que he conseguido este sueño desde pequeño", ha contado Fran Garrigós en los micrófonos de Onda Cero horas después de haber logrado la medalla de bronce en judo, la primera para España en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

El judoca, que ha dicho que no ha podido hablar con su familia "casi nada", también ha comentado que "todo merece la pena" por llegar a este bronce, un "sueño": "Me sabe a oro, era la medalla que me faltaba y la medalla que sueña cualquier deportista".

Fran Garrigós ha comentado que no se podía imaginar esta presea después de Tokio, cuando dudó "si quería seguir compitiendo". "Al final, seguir y ser mejor cada día me ha ayudado a conseguir esta medalla", ha señalado, para después elogiar la labor del seleccionador Quino Ruiz: "Es un pilar fundamental que consigue sacar lo mejor de cada persona".

Por último, ha asegurado que no sabe si podrá "dormir" tras lograr la medalla y ha hablado de las críticas que ha recibido desde Japón: "Es una acción en la que cuando estás con tanto ruido no escuchas nada".