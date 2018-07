Pau Gasol sufre una contractura muscular

ARRASTRA EL DOLOR DESDE EL DUELO ANTE LITUANIA

La estrella de la selección española de baloncesto, Pau Gasol, no llegará en perfectas condiciones a las semifinales olímpicas ante Estados Unidos. El pívot de Sant Boi arrastra una contractura muscular desde el último partido de la primera fase contra Lituania. No obstante, no se espera que Pau tenga problemas para disputar un nuevo duelo con el 'Dream Team' tras la paliza histórica en cuartos a Francia.