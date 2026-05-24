El Zaragoza abandona el fútbol profesional por primera vez en 77 años tras empatar ante la UD Las Palmas

Por primera vez en 77 años, el Real Zaragoza abandona el fútbol profesional al consumar el descenso matemático a Primera Federación tras empatar en Gran Canaria ante la UD Las Palmas (1-1). El equipo aragonés estaba obligado a ganar en la isla y esperar que le favorecieran otros marcadores, pero finalmente no fue capaz de salir del empate para al menos tener la esperanza de continuar en Segunda.

Muy consciente de que su rival necesitaba asumir riesgos, a Las Palmas no pareció importarle renunciar al balón en el primer tiempo ante un Zaragoza que optó por jugar con dos delanteros de inicio, y que llegó a competir de tú a tú, aunque con sus indisimulables carencias.

Con el empate, que tampoco le sirve de mucho a la Unión Deportiva, el conjunto aragonés acaba consumando su descenso en lo que supone el episodio más traumático de sus 94 años de historia, y en el mismo estadio donde en 2015 se le escapó en los minutos finales la vuelta a la élite del fútbol español, una categoría de la que ahora le separarán dos divisiones.

En busca de un "proyecto de ascenso"

Dentro del club, los propietarios ya buscan trabajar en un "proyecto de ascenso" para la próxima temporada y recuerdan que el accionariado está abierto "a la entrada de aficionados o empresarios aragoneses con arraigo en Aragón, con el objetivo común de ayudar en el proyecto para regresar al fútbol profesional".

Los directivos aseguran que es "un día muy duro", aunque aseguran afrontar la noticia "con responsabilidad, autocrítica y honestidad". En cualquier caso, insisten en que el descenso "no puede ni debe ser el final (...) "Es un momento para reaccionar".

También se ha pronunciado sobre ello el entrenador del equipo, David Navarro: "Toca pasar el duelo y sufrir el daño hecho al Zaragoza", ha dicho visiblemente afectado tras el partido. "Hemos hecho todo lo que creíamos que teníamos que hacer, y no ha sido suficiente".