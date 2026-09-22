Vinicius, señalado tras el derbi: ¿será suplente tras el parón de selecciones?

Sigue la resaca del derbi madrileño que a dejando atrás la polémica arbitral para dejar paso al fútbol y los problemas de juego del Real Madrid, que parece no arrancar en este inicio de temporada. Algunos miran al palco, otros al césped, otros al banquillo y otros personifican directamente en futbolistas como Vinicius, que no está dando el nivel esperado después de un verano en el que fue protagonista por su renovación.

El brasileño ha sido titular en los ocho partidos que ha jugado el Real Madrid esta temporada y suma solo un gol y tres asistencias, lo que ha llevado a que Mourinho haya optado por él como cambio en los dos últimos partidos. Ante el Elche salió en el minuto 68 con 0-2 en el marcador y ante el Atlético fue sustituido en el minuto 54 tras la expulsión de Huijsen.

En ambos partidos quien ha sumado muy buenos minutos Yan Diomandé, otro de los nombres del verano en clave Real Madrid después de convertirse en el fichaje más caro de la historia del club. El costamarfileño parece ir entrando en la dinámica del primer equipo y algunos le ven ya como la alternativa al mal nivel de un Vinicius que empieza a cansar a la afición.

"El cambio en el Metropolitano es una pista de lo que puede pasar (…) Mourinho tiene que empezar a tomar decisiones y el cambio fue una llamada de atención importante. Creo que Vinicius está en serio peligro", explicaba Jaime Rodríguez en Radioestadio Noche.

"No sería sostenible en el tiempo. Vinicius no puede ser suplente en cinco partidos consecutivos en ningún escenario (…) Si Mourinho tiene que sentarle, porque todos vemos que tiene que sentarle, lo puede hacer un día al mes, pero si de repente Diomandé la rompe y tienes que dejar en el banquillo a Vinicius en enero tienes que sacarlo del club", opina Látigo Serrano.