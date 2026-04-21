Simeone: “Víctimas no somos de nada, hay que seguir adelante”

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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que su equipo está “bien” y “sabe que está en un lugar privilegiado”, enfatizó que “no” son “víctimas de nada” por haber perdido la final de la Copa del Rey y dijo que para “llegar de la mejor manera” al Arsenal en la Liga de Campeones hay que estar “bien” ante el Elche.

Sin mirar atrás

Después de la derrota contra la Real Sociedad en los penaltis, la vida sigue. Primero, con la visita de este miércoles al Elche. Después, el sábado, contra el Athletic Club y, sobre todo, el miércoles que viene con las semifinales de la Liga de Campeones.

Ya están agotadas las entradas para el duelo de ida en el Metropolitano contra el conjunto londinense. “Porque nosotros le hemos dado las sensaciones y el pensamiento de llegar a ese lugar", expresó el técnico.

"(La afición) cree en lo que hacemos, lo que estamos trabajando y estar en el lugar que estamos porque el equipo ha mostrado poder estar”, abundó después del entrenamiento matutino en Majadahonda.

En ese sentido, Simeone afirmó el pasado sábado que la afición no quiere mensajes, sino ganar. “Cuando estás en esos lugares (en referencia a la final de la Copa del Rey), después te puede tocar o no te puede tocar. En ese proceso estamos. El otro día, lo de la gente fue increíble, desde el inicio del partido, la llegada el día anterior, cómo despidió al equipo en la derrota. Todas las palabras de agradecimiento”, repasó.

“Muchas veces ustedes buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas. No, víctimas no somos de nada (lo repitió una vez más), así que no hay otra cosa que pensar en seguir adelante el camino que estamos recorriendo y buscar lo que queremos de una sola manera: trabajando”, enfatizó.

Ya asume el golpe de la derrota. “Primero de todo, aceptando que siempre en el otro lado hay otro equipo que quiere ganar y hace las cosas bien para, en este caso, ganar la final. Tuvieron méritos para ganarla. La vida es aceptar las situaciones que se van provocando, teniendo el aprendizaje que te lleva a recorrer los caminos que tenemos siempre por delante y no saliendo de la búsqueda que tenemos”, repasó el técnico.

“Tenemos que volver a empezar cuando siempre termina una competencia importante como la que tuvimos el otro día; volver a empezar centrándose en el partido de este miércoles, poner nuestra energía en hacer las cosas bien, a partir de ahí seguir compitiendo el sábado y, cuando se acerque la competencia de la 'Champions' (en las semifinales contra el Arsenal) llegar de la mejor manera, pero para llegar de la mejor manera ahí tenemos que empezar estando bien este miércoles”, advirtió.

Y reivindicó: “Estamos mejor que el año pasado. El año pasado habíamos quedado afuera (de la Liga de Campeones) en octavos y habíamos perdido en semifinales (de la Copa del Rey). Este año, desgraciadamente, perdimos la final y estamos en la semifinal. No es lo mismo, el equipo está bien, sabe que está en un lugar privilegiado entre los cuatro mejores de Europa, sabe y acepta que nuestro rival hizo méritos para poder ser campeón de la Copa del Rey y seguir nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? El Elche”.