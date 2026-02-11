Simeone tiene fe en su equipo

LEER MÁS Rasfhord, baja contra el Atlético

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles “el equipo” que tiene como argumento para creer en la clasificación para la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, apuntó que la “gente es importante”, pero los futbolistas son “determinantes”, y remarcó que “siempre” tiene “fe en todo” lo que hace.

Fe en el Metropolitano

“La gente es importantísima. No determinante, sí importantísima. Determinantes son los futbolistas. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego ese entusiasmo y esa energía que el otro día apareció en el estadio y estuvo durante todo el tiempo. Necesitamos tener un estadio como normalmente ha sido y poder transmitirles desde abajo buena energía para que la gente pueda tener un buen partido”, proclamó en rueda de prensa.

“Yo tengo fe siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero y en todo lo que me pasa en mi vida. Vivo de esa manera, teniendo fe. Es un rasgo que hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid y, evidentemente, nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué”, expresó el técnico tras el entrenamiento matutino.

“Necesitamos hacer un buen partido. Es la tercera semifinal que vamos a jugar de la Copa del Rey (en los últimos tres años), no conozco otro camino para llegar a la final que insistir y allá vamos”, continuó Simeone, que tiene el objetivo de ganar el partido, “como cualquier equipo que juegue en su casa” el primer duelo de la eliminatoria.

El Barcelona es su adversario. “Si te encuentras con transiciones rápidas son peligrosos, si te encuentras con su juego asociativo son peligrosos… Está claro que sacarle la pelota todo el tiempo no puedes, porque tiene una presión buena en tu campo, pero debemos usar ese camino y esperemos poder materializarlo en el juego, llevando el partido a donde le podemos hacer daño”, analizó Simeone, que destacó los logros de Hansi Flick.

Entre lo conseguido por el técnico con el Barcelona, el ‘Cholo’ resaltó aspectos como “mantener continuamente su línea adelantada, mantener esa presión asfixiante que tiene en campo rival y convencer a los futbolistas de jugar con tanto riesgo que, obviamente, aparece”, según repasó el entrenador del Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Simeone “continuamente” hace autocrítica. “El espacio del entrenador es el más criticable, porque todos los partidos no son perfectos. El partido con el Betis pudo rozar la perfección a lo mejor, pero para mi gusto los primeros 15 minutos fueron regulares”, dijo.

“Sabemos las necesidades que tenemos para mejorar, para ayudar a los futbolistas a tener más herramientas para poder progresar y generar situaciones en el juego que nos faltan y ojalá que eso se pueda demostrar, porque es muy fácil decirlo, pero la realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas y en ese trabajo estamos”, repasó.

Es el décimo partido del Atlético en un mes. Y sólo el segundo de febrero, en el que lo aguardan otros seis.

La gestión de la plantilla

Simeone lo gestiona “intentando tener en cada partido a los futbolistas, primero, frescos e ir trabajando en consecuencia con los chicos que menos juegan para estar disponibles para ser un todo y no sean cuatro jugadores”.

“Para eso necesitamos la plantilla. Tenemos dos partidos más de Champions, que va a a agregarse a lo que imaginábamos que podíamos tenemos menor si hubiésemos estado entre los ocho primeros en la Liga de Campeones, pero, en este caso, los futbolistas tienen un gran trabajo, una grandísima predisposición y se están comportando muy bien en esa parte”, destacó el técnico.

Álex Baena últimamente alterna titularidades y suplencias. Sólo ha jugado un partido completo desde su lesión muscular del pasado diciembre, sufrida precisamente en la derrota por 3-1 con el Barcelona. “A veces por decisión técnica, pero la mayoría es porque uno lo ve que ha dado todo. Cuando pienso que un futbolista dio todo, cambiamos porque hay futbolistas importantes que están esperando y pueden ocupar ese espacio”.

Y habló del centro de la defensa: “Las características de Marc (Pubill) y de Hancko, creo que Robin (Le Normand) también, son de más velocidad y posibilidades de tener esos duelos sobre los espacios, puede aparecer esta situación y ojalá lo podamos resolver de la mejor manera”.