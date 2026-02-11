F.C. BARCELONA

Rashford, baja contra el Atlético

El Barça no podrá contar mañana en la ida de las semifinales de Copa del Rey en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Su baja se suma a las de Raphinha, Gavi y Pedri

EFE

Madrid |

El delantero inglés del Barcelona, Marcus Rashford (c), durante el partido de LaLiga ante el Mallorca, en el Camp Nou. | Agencia EFE

El delantero del Barcelona Marcus Rashford será baja para el partido de este jueves en la ida de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid por unas molestias en la rodilla izquierda, según ha informado este miércoles el club catalán.

Bajas en el Barça

La entidad azulgrana ha confirmado que esta dolencia se deriva de un golpe recibido durante el partido del pasado sábado en LaLiga EA Sports contra el Mallorca, en el que el internacional inglés disputó 67 minutos antes de ser sustituido por Ferran Torres.

Rashford, cuyo tiempo previsto de baja no ha sido especificado por el Barcelona, no se había ejercitado con normalidad en toda la semana y tampoco lo ha hecho este miércoles en la última sesión antes del duelo contra el Atlético de Madrid.

El entrenador Hansi Flick tampoco podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi', Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha'.

