Simeone: "Me siento en paz"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "la ilusión" del equipo "siempre está alta" y "la fe, más alta todavía" de cara al partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal, además de reconocer que se siente "en paz", aunque ha apelado a centrarse en el encuentro de este sábado ante el Valencia en Mestalla.

Ilusión de cara al martes en Londre

"La ilusión siempre está alta y la fe, más alta todavía", declaró en rueda de prensa, instando a no centrarse todavía en el duelo del martes en Londres. "Hay que pensar en el partido de mañana, en la importancia que tiene intentar alcanzar al Villarreal, que está delante de nosotros. Va a ser un partido importante con un equipo que necesita puntos, que va a jugar con la presión de su gente y con la intensidad que el Valencia tiene desde que llegó su entrenador", apuntó.

Sin embargo, no ocultó cómo se siente en este tramo final de temporada. "Me siento en paz. Sé que estoy dando el máximo, sé que mis futbolistas están dando el máximo, y eso es lo que necesito, ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando desde hace 14 años en un camino largo, con muchas dificultades. Es muy difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. Es un regalo que el equipo se hace al equipo y ojalá que lo podamos llevar adelante hasta el final", deseó.

También reconoció el desgaste del equipo tras el primer encuentro ante los 'gunners'. "Está claro que si no hubiese partido el martes, Julián posiblemente no habría llegado al sábado, Sorloth no habría llegado al sábado, Giuliano no habría llegado al sábado, Barrios no habría llegado al sábado, José no habría llegado al sábado... Vamos a ir con los que están mejor para competir mañana", subrayó.

Rotaciones en Valencia

En este sentido, adelantó que habrá rotaciones. "Es que me lo pide la forma de los jugadores. Estos chicos el otro día terminaron con molestias y evidentemente vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa", dijo, antes de hablar de los que menos minutos tienen.

"Espero muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de estar en el Atlético de Madrid, y tienen la oportunidad de mostrar por qué están en el Atlético de Madrid. Si le toca jugar a alguno de los chicos que nos vienen ayudando últimamente es un paso más para hacer valer el porqué están cerca del primer equipo. Hay situaciones para mirar positivas, un montón", expresó.

El técnico argentino habló también de su compatriota Thiago Almada. "Thiago es un jugador muy importante para nosotros. Estuvimos charlando hace muy poquito, cuando terminó el entrenamiento, de sus condiciones, de su trabajo durante la temporada con nosotros, y lo importante es que responda, ya sea 20 minutos, 60 o 90. Esperemos que mañana haga un partido con la jerarquía que tiene", manifestó.

Por último, el 'Cholo' analizó el estado de los canteranos. "No es tan fácil decir que ya están para acompañar al equipo totalmente. Hay pasos previos, como hicieron todos, en el proceso de pasar del B a jugar en Primera División. Pero hay chicos que demuestran calidad. Yo siempre digo que no hay edad en el fútbol, sino que hay jerarquía, personalidad, ilusión, fe en lo que uno tiene. Y hay chicos que, la verdad, muestran cosas importantes. Y lo bueno será que cuando les toque jugar, lo muestren en el campo", finalizó.