Simeone: "Estamos fantásticos en el lugar que estamos"

“Cuando uno empieza la pretemporada, (dices) ojalá estemos en el mes de febrero o marzo peleando por todo. Y, cuando estamos en marzo peleando, en LaLiga un poco lejos, es verdad, pero bien en la Copa del Rey y en la Champions, aparece ese escenario de temor, posibilidades, de si va bien o mal… Estamos fantásticos en el lugar que estamos, peleando por lo que queremos”, reivindicó el técnico en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino. “Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Se necesita jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe… y determinación, sobre todo”, enfatizó en la última parte de la frase el entrenador argentino, que sólo tiene la baja de Pablo Barrios, por una lesión muscular sufrida el pasado 5 de febrero. El centrocampista se perderá su octavo encuentro consecutivo.

Enfrente, Lamine Yamal. “Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante y, sobre todo, en el último tramo del juego. Tendremos que aprovechar nosotros la posibilidad que también nos da la parte ofensiva para también atacar por ese sector y también llevarlo por ahí al lugar donde se siente más incómodo, que es defendiendo”, advirtió. El Barcelona también recupera a Pedri González y Raphinha, respecto al choque de ida disputado hace 19 días en el Metropolitano. “De más está decir la importancia que tienen los dos en cualquier equipo del mundo, este martes seguramente estarán y lo harán bien, como suelen hacer, porque son muy buenos futbolistas”, explicó.

Simeone no piensa en el 4-0 de la ida, sino en el partido en sí de este martes. “Vamos a encontrarnos un rival muy bueno, que tiene un juego muy ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ya ha demostrado la temporada pasada y la actual, que está siendo de los más competitivos en Europa y en la Liga”, valoró. “Nos imaginamos el partido como solemos imaginarnos siempre contra cualquier rival de los partidos que hemos jugado contra ellos, con el mismo pensamiento. Sabemos sus virtudes, nuestras posibilidades, hacer el partido que necesitamos hacer y no hay mucho más”, añadió Simeone, que trabaja mentalmente con su plantilla como “todos” los encuentros “importantes” que afronta durante cada temporada.