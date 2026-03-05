La selección española femenina viajará finalmente a Turquía para disputar su partido ante Ucrania

La selección española femenina de fútbol viajará este viernes con su "delegación al completo" a Turquía para enfrentarse un día después a Ucrania en la jornada 2 de la fase clasificatoria del Mundial de Brasil 2027, según ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Tras la reunión mantenida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con las jugadoras y el cuerpo técnico de la selección española, la delegación al completo viajará mañana a Turquía para medirse a Ucrania el sábado", indicó este jueves la propia RFEF a través de sus canales oficiales.

La 'Roja' tiene programado para el sábado ese partido en la ciudad de Antalya y su plan inicial era poner rumbo a Turquía este mismo jueves, pero se aplazó un día el vuelo debido a la situación geopolítica.

La tensión crece en Turquía después de que sus autoridades gubernamentales anunciasen el derribo, por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN, de un misil balístico disparado desde Irán.

Ese proyectil "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde que el pasado 28 de febrero empezó el conflicto bélico en Oriente Medio por una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el Estado iraní.

El Rayo y la Finalissima, pendientes

La inestabilidad en la región desatada en los últimos días también podría afectar al Rayo Vallecano, que también debe viajar a Turquía la próxima semana para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Conference League ante el Samsunspor.

De la misma manera, sigue en el aire cuál será la sede de la Finalissima entre España y Argentina, que debía disputarse el próximo 27 de marzo en Qatar. Todo apunta a que podría haber un cambio de sede y se barajaban opciones como Londres, Roma o Múnich para albergarla, aunque habrá que esperar unos días aún para conocer la decisión.