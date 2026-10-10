El Real Madrid gana al Villarreal por la mínima con un gol de Diomande: así sonó en Radioestadio (1-0)

El Real Madrid consigue una ajustada victoria ante el Villarreal en un partido con polémica. El conjunto de José Mourinho se fue al descanso con el marcador sin goles y empate a cero.

Ninguno de los equipos fue capaz de imponerse en una primera parte en la que se "esperaba mucho más del Villarreal", tal y como reconocía nuestro compañero Gica Craioveanu en Radioestadio. "Tiene grandísimos jugadores y un buen entrenador, pero todavía les falta algo para terminar de arrancar bien. Ha hecho minutos buenos en otros partidos, pero hoy no, hoy no han tirado ni entre los tres palos".

Tiene grandísimos jugadores y un buen entrenador, pero todavía les falta algo para terminar de arrancar bien

Por su parte, el periodista Quique Ortego afirmaba que el Real Madrid había "minimizado al Villarreal con la presión", reconociendo que los de Mourinho tuvieron "más el balón", aunque sin dominar "en ocasiones de gol".

No fue hasta la vuelta del descanso cuando el Real Madrid empezó a encontrar oportunidades y Yan Diomande colocó el primero para los blancos. Así sonó en Radioestadio: "¡Gooooooool! (...) ¡Marca el jugador más caro de la historia del Madrid! ¡Marca Yan Diomande!". Con un disparo seco ajustado a un palo, superó al portero Péter Gulácsi y marcó el único tanto del partido con algo de incertidumbre por la revisión de un posible fuera de juego.

Expulsión de Vini y polémica final

Después, el Real Madrid tuvo que aguantar el marcador con un hombre menos por la expulsión de Vinícius en el minuto 73 por agarrar del pelo a Saliba justo antes de marcar el 2-0. El VAR avisó al árbitro Isidro Díaz de Mera, que, tras revisar las imágenes, anuló el segundo gol del Real Madrid y mostró tarjeta roja al brasileño.

Con este resultado, el Real Madrid se lleva los tres puntos en casa, pero con una victoria muy ajustada y marcada por la expulsión del jugador brasileño.