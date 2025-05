El Real Madrid, en cuadro: lo que dice la norma para no hacer alineación indebida

Tras la dura derrota del pasado domingo en el Clásico que ha dejado LaLiga virtualmente decidida a falta de tres jornadas, el Real Madrid recibe este miércoles al Mallorca en un partido que podría suponer un verdadero problema para el equipo blanco.

Sin casi posibilidades de arrebatar al Barça el título de campeón de Liga, la expectación del duelo ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu se centraba en el recibimiento de la afición al equipo y, especialmente, a Carlo Ancelotti, después de que se conociera el pasado lunes que es el nuevo seleccionador de Brasil, lo que conllevará su adiós al Madrid en cuanto acabe LaLiga, en apenas diez días.

Pero la plaga de bajas del Real Madrid ha puesto sobre la mesa un escenario muy complicado para el equipo madridista, que podría fácilmente incurrir en alineación indebida este miércoles porque Ancelotti tiene hasta doce bajas.

Lucas Vázquez y Vinicius Junior terminaron lesionados el duelo del pasado domingo en Montjuic. A ellos se suma Rodrygo, protagonista de muchos rumores sobre su futuro en las últimas horas y al que no vemos desde la final de Copa. Y en las horas previas al partido también han caído lesionados Lunin y Brahim por diferentes molestias.

Tampoco podrá contar Ancelotti con los lesionados de larga duración Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Antonio Rudiger (este, además, sancionado); ni con Aurélien Tchouaméni, sancionado por acumulación de amarillas.

Esto deja al Real Madrid en auténtico cuadro con solo diez futbolistas de la primera plantilla disponibles para medirse al Mallorca: Courtois, Vallejo, Fran García, Fede Valverde, Luka Modric, Dani Ceballos, Arda Guler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Endrick.

Sí está convocado Raúl Asencio, que se ha convertido en un fijo esta temporada en la primera plantilla aunque no contaría en este caso porque tiene aún ficha del filial.

No son suficientes para formar un once titular completo, pero sí para no incurrir en la norma, que indica que un equipo debe tener, como mínimo, en el campo a siete futbolistas de la primera plantilla. En caso contrario, incurriría en alineación indebida y podría dársele el partido por perdido.

Y es que Ancelotti ha tenido que tirar de la cantera y llamar hasta a diez futbolistas de La Fábrica para completar la convocatoria: los porteros Fran González y Sergio Mestre; los defensas Asencio, Youssef, Jacobo, David Jiménez y Mario Rivas; el centrocampista Chema; y los delanteros Gonzalo y Víctor Muñoz.

Podría haber alirón del Barça

La derrota del pasado domingo en Montjuic dejó LaLiga prácticamente sentenciada en favor del FC Barcelona, que podría ser campeón esta jornada si gana este jueves al Espanyol en el derbi de Cornellá.

Pero el equipo culé podría ser campeón inclusosin jugar si este miércoles el Real Madrid no gana al Mallorca en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco se encuentra a siete puntos del Barça a falta de nueve posibles, por lo que está obligado a ganar todos los partidos y esperar una debacle del equipo culé para ser campeón.