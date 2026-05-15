El Rayo se salva y el Girona se agarra a la permanencia

El riesgo del descenso sigue latente para nueve equipos, pero no se parecen en nada los 43 puntos del Sevilla, ganador por 2-3 contra el Villarreal con una remontada potente, y del Valencia, igualado a uno con el Rayo en Mestalla, o los 42 de Osasuna y Espanyol que los 40 del Alavés y del Girona y, sobre todo, los 39 de Mallorca, Levante y Elche, porque, además, hay dos duelos directos entre estos cuatro últimos en las dos últimas citas. La próxima jornada, sin ir más lejos, el Levante y el Mallorca se miden en Valencia. En la última, el Girona recibe al Elche. Por eso está ya salvado el Rayo, aunque tenga cinco puntos de ventaja sobre el descenso con seis por jugarse. Su continuidad en la máxima categoría es segura. El gol de Florian Lejeune en Mestalla fue oro para el conjunto de Íñigo Pérez, incluso pese al empate posterior de Diego López para el Valencia, casi salvado.

El equipo de Mestalla lo tiene encarrilado. Necesita un punto más, llegar a esos 44 puntos. Aunque con sus 43 también puede ser suficiente, depende aún de marcadores ajenos; como también le ocurre al Sevilla, cuyas tres victorias consecutivas también lo proponen para una permanencia casi hecha, con el mérito de su último triunfo por 2-3 ante el Villarreal, cuando levantó un 2-0 por medio de Oso, Kike Salas y Akor Adams. El Espanyol también se siente cerca. Entre las lágrimas de Manolo González en el banquillo cuando Kike García marcó el 2-0 final en el minuto 92 (el 1-0 fue en el 70 de Pere Milla), se reconcilió con la victoria después de 18 encuentros consecutivos, todo 2026, hasta que se reencontró de nuevo con el Athletic, al último que había ganado en 2025. El conjunto bilbaíno, pese a la derrota, está salvado ya matemáticamente. Europa se aleja a cuatro puntos.

Osasuna también tiene 42 puntos. La derrota por 1-2 contra el Atlético de Madrid aún compromete su salvación. Le faltan dos puntos, como al Espanyol. Salvo que empaten entre sí en la próxima jornada, en su duelo directo, uno de los dos logrará su continuidad en la máxima categoría. Al otro, al perdedor en El Sadar, le quedará sufrir. En esa situación, aún dentro de un alto riesgo evidente, con 40 puntos, persisten el Girona, que logró un punto con Cristhian Stuani de nuevo al rescate, con el 1-1 ante la Real Sociedad, y el Alavés, al que su triunfo 1-0 frente al Barcelona lo impulsó fuera del descenso, pero aún sigue al borde, a un solo punto. Este domingo visita al Oviedo, descendido. Aún por debajo, con 39 puntos, quedan tres equipos, dos en plazas de descenso. Son el Elche, derrotado por 2-1 por el Betis y aún fuera de las tres últimas plazas; el Mallorca, antepenúltimo tras ser doblegado por 3-1 por el Getafe, con dos goles del uruguayo Martín Satriano, y el Levante, penúltimo todavía pese a encadenar dos triunfos por primera vez en todo el curso con el 2-3 al Celta. Los valencianos reciben el domingo a los baleares.