El Rayo llega a Leipzig cargado de ilusión

La expedición del equipo madrileño, encabezada por el presidente Raúl Martín Presa y el entrenador Iñigo Pérez, viajó en un vuelo charter de Air Europa desde el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez con más de 250 personas entre plantilla, directiva, familiares de jugadores y periodistas. Dada la trascendencia del partido y la posibilidad de levantar el primer título continental en los 102 años de historia del club, toda la plantilla ha viajado a Leipzig, incluido los jugadores lesionados y aquellos que no están inscritos para disputar la competición.

El ambiente que se respira dentro de la expedición es de "confianza, tranquilidad y máxima ilusión", según transmitieron varios jugadores e incluso el propio Iñigo Pérez. Durante el vuelo se notó a la gran mayoría de jugadores con caras sonrientes, muchos de ellos paseando por el avión para charlar de forma distendida con sus familiares, y disfrutando del tiempo de viaje viendo alguna película y escuchando música. El Rayo tomará el martes contacto con el escenario del partido, el Red Bull Arena de Leizpig, dónde se ejercitará a partir de las 20:00 horas. Antes, Iñigo Pérez comparecerá en conferencia de prensa ante los medios de comunicación. El Crystal Palace llegará mañana a Leipzig. Se ejercitará por la mañana en su habitual lugar de entrenamiento en Londres y después viajará a la ciudad alemana.