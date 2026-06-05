Polémica en Colombia con James Rodríguez tras su desplante a la hija del presidente Petro

Queda menos de una semana para que arranque el Mundial de 2026 y las selecciones ya se preparan para partir a sus respectivos campamentos para afrontar el torneo. Una de las primeras en hacerlo ha sido Colombia, que partió este jueves hacia Estados Unidos para disputar su último partido de preparación ante Jordania.

Sin embargo, lo que iba a ser una despedida a los 26 protagonistas, deseando la mejor de las suertes para el campeonato, se convirtió en un mar de críticas hacia uno de sus jugadores más importantes, el capitán de la selección y exjugador del Real Madrid, James Rodríguez.

Y es que antes del abordaje de los jugadores al avión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó la bandera al entrenador Néstor Lorenzo como acto simbólico de representación de los 52 millones de colombianos. Junto a él estuvieron presentes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y la hija menor del Presidente, Antonella Petro, para despedir a los futbolistas. Fue ahí donde el futbolista colombiano, de manera intencionada o no, creó la polémica.

Las críticas a James Rodríguez antes de viajar al Mundial

Antes de zarpar hacia Norteamérica, los jugadores recibieron el apoyo de las diferentes personalidades. Sin embargo, James Rodríguez dejó una imagen muy comentada en el país, desatando todo tipo de críticas por su actitud. La controversia surgió en medio del saludo protocolario de los futbolistas con el alto mandatario, momento en el que supuestamente el jugador colombiano ignoró a Antonella, tanto en el saludo como ante la petición de una foto por parte de la joven.

Tal y como se muestra en los vídeos, James parece no mirar a la cara a Antonella, que acaba reflejando en su rostro la incomodidad de la situación.

Un desplante fruto de las discrepancias políticas

Según han apuntado las redes, el gesto de James Rodríguez con la hija del presidente podría tener una explicación. Y es que los usuarios explican que todo vendría por las discrepancias políticas que existen. Las redes sociales mostraron una opinión claramente dividida debido a la tensión política que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial.

Lo cierto es que el jugador si le ofrece la mano en la ceremonia, pero en ningún momento cruza miradas con la joven, que parece comentarle algo pero sin obtener respuesta. Un desplante que muchos han calificado como correcto, mientras otros muchos creen que se trata de una falta de respeto del jugador.