Nacho Fernández: "No hay ningún día que me haya arrepentido de mi salida del Real Madrid"

Han pasado ya dos años desde que Nacho Fernández se marchara del Real Madrid rumbo a Arabia Saudí tras toda una vida en el club blanco del que terminó siendo capitán y levantando Liga y Champions en su última temporada como madridista.

"Las acciones del Cuti Romero y Kang In Lee son de roja, pero esto es el fútbol: unos días sí y otros días no", explica Nacho sobre la polémica que ha rodeado el derbi madrileño de este pasado sábado.

Nacho repasa en Radioestadio Noche toda su carrera en el Real Madrid y explica sobre su salida que no se arrepiente en absoluto de la decisión que tomó en el verano de 2024. "No hay ningún día que me haya arrepentido de mi decisión de salir. Eso no quita que echo de menos mi país y mi club, que es el Real Madrid. Soy muy feliz, estoy viviendo la experiencia que buscaba cuando tomé la decisión de salir", explica el defensa.

Canterano desde niño, Nacho ha seguido el camino soñado por todos los futbolistas de La Fábrica, aunque asegura que en muchos momentos tuvo la tentación de salir a otro equipo. "Cada verano tenía ofertas. Ha habido tentaciones, pero siempre tuve la última decisión de quedarme en el Real Madrid e igual que no me arrepiento del día que me tuve que ir no me he arrepentido en ningún verano de haberme quedado", dice tajante.

"Cada año me iba superando en números, en minutos jugados, en importancia en el equipo, veía que competía con los mejores centrales y aún así tenía mi rol y conseguía jugar a lo mejor más que ellos al final de cada temporada... Como mi carrera ha sido siempre ascendente, pocas veces me he visto estancado", cuenta.

Su carrera en el Real Madrid ha estado marcada principalmente por tres entrenadores: Mourinho le hizo debutar y con Ancelotti y Zidane ganó tres Champions. "No te sabría decir con cuál he tenido mayor feeling", explica Nacho.

"De las cosas que más ilusión me ha hecho fue ir por primera vez a la Cibeles. Estar ahí subido como capitán... Se me ponen los pelos de punta, es tremendo esa sensación (…) Es la guinda del pastel a mi carrera", asegura.

Pero por si fuera poco, Nacho ha logrado dos títulos con la selección española. "He ido poco a la selección, pero he ganado la Eurocopa y la Nations League. ¿Si hubiera jugado en otro equipo habría ido más? Pues a lo mejor si jugara en otro equipo diez partidos más no sería tan importante como jugar algunos menos pero jugar Champions con el Real Madrid. Me hubiera encantado lógicamente ir mucho más, pero cuando he ido encima hemos ganado. Estoy muy feliz también de mi carrera con la selección", asegura.