Última hora del Mundial de Fútbol 2026: empiezan los dieciseisavos de final

La selección española se reencontrará con Austria en un Mundial 48 años después

La selección de Austria será el rival de España en los dieciseisavos de final el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un conjunto que ha vuelto a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998 y que se cruzará en el camino de la 'Roja' en una Copa del Mundo por segunda vez en la historia.

La del próximo jueves será la segunda vez en la historia que España y Austria se vean las caras en una fase final de un Mundial después de haberlo hecho en Argentina'78, un partido que se saldó con triunfo austriaco (2-1) con goles de Schachner y Krankl, mientras que el español lo haría Dani.

Además, ambas selecciones compartieron grupo de clasificación rumbo a Corea y Japón, donde España se mostró muy superior en casa (4-0), aunque empató en territorio austriaco (1-1). En total, este próximo duelo será el 17º enfrentamiento entre ambas selecciones.

Hasta el momento, el balance es de nueve victorias de la 'Roja, tres empates y cuatro derrotas, con 43 goles a favor y 22 en contra, siendo la goleada (1-5) en el amistoso disputado en Viena en 2009, el último precedente. De todos estos partidos, queda para el recuerdo el demoledor 9-0 en marzo de 1999 en Mestalla en la fase