Última hora del Mundial de Fútbol 2026: empiezan los dieciseisavos de final
Es la primera vez en 20 años que Lionel Messi juega como suplente en un Mundial. El resultado para Austria y Argelia es decisivo.
En directo Actualizado a las
Así quedan los dieciseisavos de final
Una vez terminada la fsae de grupos, ya se conocen todos los enfrentamientos de dieciseisavos de final, que empiezan esta misma noche:
- Domingo 28 de junio: Canadá - Sudáfrica 21.00
- Lunes 29 de junio: Brasil - Japón 19:00 horas y Alemania Paraguay 22:30 horas
- Martes 30 de junio: Países Bajos - Marruecos 03:00 horas, Costa de Marfil - Noruega 19: 00 y Francia - Suecia a las 23:00 horas
- Miércoles 1 de julio: México - Ecuador a las 03:00 horas, Inglaterra - RD Congo a las 18:00 horas y Bélgica - Senegal a las 22:00 horas
- Jueves 2 de julio: Estados Unidos - Bosnia a las 2:00 horas, España - Austria a las 21:00 horas
- Viernes 3 de julio: Croacia - Portugal a la 1:00 horas, Suiza - Argelia a las 05:00 horas, Australia - Egipto a las 20:00 horas
- Sábado 4 de julio: Argentina - Cabo Verde a las 00:00 horas, Ghana- Colombia a las 03:30 horas
La selección española se reencontrará con Austria en un Mundial 48 años después
La selección de Austria será el rival de España en los dieciseisavos de final el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un conjunto que ha vuelto a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998 y que se cruzará en el camino de la 'Roja' en una Copa del Mundo por segunda vez en la historia.
La del próximo jueves será la segunda vez en la historia que España y Austria se vean las caras en una fase final de un Mundial después de haberlo hecho en Argentina'78, un partido que se saldó con triunfo austriaco (2-1) con goles de Schachner y Krankl, mientras que el español lo haría Dani.
Además, ambas selecciones compartieron grupo de clasificación rumbo a Corea y Japón, donde España se mostró muy superior en casa (4-0), aunque empató en territorio austriaco (1-1). En total, este próximo duelo será el 17º enfrentamiento entre ambas selecciones.
Hasta el momento, el balance es de nueve victorias de la 'Roja, tres empates y cuatro derrotas, con 43 goles a favor y 22 en contra, siendo la goleada (1-5) en el amistoso disputado en Viena en 2009, el último precedente. De todos estos partidos, queda para el recuerdo el demoledor 9-0 en marzo de 1999 en Mestalla en la fase
Messi suma gol en media hora de juego
A Lionel Messi le bastaron poco menos de 30 minutos para agrandar su leyenda en el Mundial 2026 con un nuevo gol que lo consolida con seis como máximo anotador hasta hoy y elevar de paso a 19 su récord en todas las copas.
El 'diez' entró en el minuto 60, la cancha del estadio de Arlington y dejó su impronta con un golazo de tiro libre.
Messi ha vuelto a ser suplente en un Mundial 20 años después
Leo Messi ha vuelto a ser suplente en un partido mundialista, en la noche de este sábado contra Jordania, en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después del último encuentro de una Copa del Mundo que comenzó en el banquillo.
"Leo va al banco". La aseveración del técnico Lionel Scaloni a la primera pregunta en conferencia de prensa de Enrique Macaya Márquez, el histórico periodista argentino de 91 años que vive su decimoctavo Mundial, acabó el viernes con el debate sobre si el capitán argentino debía salir de inicio, en un partido en el que la Albiceleste no se juega nada, para continuar alimentando sus números récord, o reservarlo para los dieciseisavos de final.
Así quedan los dieciseisavos de final
Una vez terminada la fsae de grupos, ya se conocen todos los enfrentamientos de dieciseisavos de final, que empiezan esta misma noche:
- Domingo 28 de junio: Canadá - Sudáfrica 21.00
- Lunes 29 de junio: Brasil - Japón 19:00 horas y Alemania Paraguay 22:30 horas
- Martes 30 de junio: Países Bajos - Marruecos 03:00 horas, Costa de Marfil - Noruega 19: 00 y Francia - Suecia a las 23:00 horas
- Miércoles 1 de julio: México - Ecuador a las 03:00 horas, Inglaterra - RD Congo a las 18:00 horas y Bélgica - Senegal a las 22:00 horas
- Jueves 2 de julio: Estados Unidos - Bosnia a las 2:00 horas, España - Austria a las 21:00 horas
- Viernes 3 de julio: Croacia - Portugal a la 1:00 horas, Suiza - Argelia a las 05:00 horas, Australia - Egipto a las 20:00 horas
- Sábado 4 de julio: Argentina - Cabo Verde a las 00:00 horas, Ghana- Colombia a las 03:30 horas
Colombia, Portugal y República Democrática del Congo, 1, 2 y 3 del Grupo K
El 0-0 firmado este sábado en Miami ha valido a Colombia para terminar al frente del Grupo K del Mundial con 7 puntos, y a Portugal para asegurar el segundo con 5 con miras a los dieciseisavos de final, instancia a la República Democrática del Congo llega por la vía de los mejores 8 terceros.
Los Cafeteros chocarán en la fase de los 32 mejores con Ghana, este 3 de julio en Kansas City y el equipo de Las Quinas con Croacia un día antes en Toronto.
República Democrática del Congo terminó la ronda de grupos con 4 puntos al imponerse de remontada en Atlanta por 3-1 a Uzbekistán, la selección que terminó en el sótano sin puntos.
Los Leopardos pasaron de la eliminación con el gol de Uzbekistán a la euforia con la remontada, un resultado histórico por tratarse de su primer éxito en un Mundial y su histórica clasificación a una instancia de clasificación directa. Con este resultado se medirán con Inglaterra el 1 de julio.
Harry Kane supera a Gary Lineker como máximo goleador inglés en los Mundiales
El delantero inglés Harry Kane superó este sábado a Gary Lineker como máximo goleador de la historia de Inglaterra en los Mundiales tras anotar el 2-0 ante Panamá y lograr el gol número 11 en su cuenta particular en Copas del Mundo.
Kane, de 32 años, anotó el 2-0 definitivo ante Panamá en la sede de Nueva York/Nueva Jersey en la victoria que colocó a Inglaterra como primera del grupo L.
Inglaterra gana el Grupo L, Croacia es segunda y Ghana entra como tercera
Inglaterra entró este sábado a los dieciseisavos de final como primera del Grupo L, Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026.
El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá y aguarda a un tercero como rival, probablemente Senegal. Su partido está fijado para el 1 de julio en Atlanta.
Croacia derrotó por 2-1 a Ghana, avanzó como segunda con seis enteros y se medirá con la segunda del Grupo K, que en este momento es Portugal, el 2 de julio en Toronto.
Ghana acabó tercera con 4 unidades y a falta de dos grupos por definirse, su próximo rival sería Colombia, que por ahora lidera el K, el 3 de julio en Kansas City.
Bellingham amarra el liderato para Inglaterra
Jude Bellingham, con un gol y una asistencia a Harry Kane en cinco minutos, lideró la victoria sobre Panamá (0-2) y aseguró el liderato del Grupo L para una Inglaterra que coqueteó con una nueva decepción hasta que apareció el centrocampista del Real Madrid.
La selección panameña, que encaraba el encuentro ya eliminada, plantó cara hasta la segunda mitad, cuando la calidad individual de los Three Lions se impuso en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Croacia logra romper el cerrojo de Ghana y acaba como segunda del Grupo L
La Croacia de Luka Modric dio este sábado con la tecla para romper el candado defensivo de una Ghana hasta hoy imbatida en el Mundial, y se impuso a los africanos por 2-1 en Filadelfia para acabar segunda del Grupo L y citarse previsiblemente con Colombia o Portugal en dieciseisavos.
A sus 41 años, el capitán croata volvió a demostrar hoy que le sobra genio en las botas como para despedirse tan pronto del Mundial y de su selección.
Ghana, por su parte, fue de menos a más hoy, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar acabar tercera de grupo y se verá en la siguiente ronda con el segundo del Grupo que lidera Colombia seguida de Portugal, con quien los cafeteros se ven las caras hoy en Miami.
Argentina primera con pleno de victorias; Austria segunda y Argelia tercera en el Grupo J
La selección de Argentina terminó este sábado en el primer lugar del Grupo J con pleno de victorias, Austria se aseguró la segunda plaza y Argelia entró a los dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras.
La Albiceleste, que jugará en dieciseisavos de final ante Cabo Verde el próximo 3 de julio en Miami, llegó a los nueve puntos tras imponerse por 1-3 a Jordania con tantos de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi en un partido jugado en Dallas.
Austria, con cuatro enteros, se quedó con la segunda plaza al empatar 3-3 con Argelia en Kansas City y será el rival de España el 2 de julio en Los Ángeles.
Argelia pasó como tercera al sumar las mismos cuatro unidades que Austria, pero con una diferencia de -2, y se verá las caras con Suiza el 2 de julio en Vancouver.
Jordania, en su primera participación mundialista, culminó última del Grupo J sin puntos.