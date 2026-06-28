Luka Modric reconoce en Onda Cero que su final "está cerca": "Sé que estoy en una edad..."

El capitán de Croacia y leyenda del fútbol, Luka Modric, ha hablado con el periodista de Onda Cero, Alberto Pereiro, al término del partido contra Ghana, que los croatas han ganado por 2-1, resultado que les ha permitido situarse como segundos de grupo y supone que se enfrenten a Portugal en dieciseisavos.

"Era nuestro primer objetivo, pasar de grupo, y lo hemos conseguido, estamos muy contentos", le ha dicho a nuestro compañero, al tiempo que ha asegurado que ha sido el "mejor partido" y que espera que el siguiente sea "aún mejor".

Sé que estoy en una edad...

Preguntado por la fase de grupos, que ha sido dura para Croacia, ya que empezó perdiendo por 4-2 contra Inglaterra y le costó más de la cuenta ganar a Panamá, Modric ha señalado que su equipo está "acostumbrado" a "luchar hasta el final" y que, gracias a la "calidad, la recompensa siempre llega".

Alberto Pereiro con Luka Modric | Onda Cero

El capitán de Croacia y leyenda del Real Madrid está disputando su quinta Copa del Mundo a sus casi 41 años. Motivo por el cual ha reconocido ante los micrófonos de Onda Cero que el final "cada vez está más cerca". Por ello, intenta disfrutar al máximo "cada entrenamiento, cada partido, sé que estoy en una edad que cada vez está más cerca...".

La presión de darlo todo con Croacia

Si bien, disfrutar en la Selección a veces es complicado porque la presión es "enorme", porque la gente espera de ellos "cosas que no son reales", ha reconocido. Todo viene porque la propia selección croata ha acostumbrado "a la gente y a nosotros mismos que podemos con todo y también nos metemos una presión añadida".

Con todo, el capitán croata considera que el partido contra Ghana les va a ayudar a "crecer en confianza", después de haber jugado contra Inglaterra y Panamá con "algún peso de encima". "No hay necesidad de jugar así porque lo que estamos haciendo es algo increíble y hay que disfrutar y dejar esto a un lado y dar todo en el campo y disfrutar".

Sobre Mourinho y su llegada al Real Madrid

Preguntado por la llegada de Mourinho al Real Madrid y si le gustaría que le llamara una segunda vez, ya que Modric llegó al equipo merengue de la mano del portugués, el croata le ha deseado "suerte" porque es "un grande y uno de los mejores" y tiene "un cariño especial" hacia él.