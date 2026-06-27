Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Inglaterra se juega la primera plaza ante Panamá

España y Cabo Verde, rumbo a la siguiente ronda

El conjunto de Luis de la Fuente pasa como primera de grupo tras vencer 0-1 a Uruguay. España se enfrentará a Argelia o Austria en la siguiente ronda.

Por su parte, Cabo Verde logra la gesta y pasa a dieciseisavos tras volver a empatar, esta vez ante Arabia Saudí. Los caboverdianos se enfrentarán a Argentina.