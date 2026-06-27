Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Inglaterra se juega la primera plaza ante Panamá
La selección inglesa quiere rematar la fase de grupos para pasar como primera clasificada a los dieciseisavos. Su empate ante Ghana en la segunda jornada dejó todo en el aire para el último encuentro, donde los de Tuchel están obligados a ganar para certificar el puesto.
Un escenario que se repite para los ghaneses, que quieren lograr la gesta. Empatados a puntos con el combinado inglés, los africanos deben vencer para tener opciones de pasar a la siguiente ronda como primeros. En cambio, Croacia, la que será su rival, también necesita puntuar para clasificar a la siguiente ronda.
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España y Cabo Verde, rumbo a la siguiente ronda
El conjunto de Luis de la Fuente pasa como primera de grupo tras vencer 0-1 a Uruguay. España se enfrentará a Argelia o Austria en la siguiente ronda.
Por su parte, Cabo Verde logra la gesta y pasa a dieciseisavos tras volver a empatar, esta vez ante Arabia Saudí. Los caboverdianos se enfrentarán a Argentina.
Ghana y Croacia lucharán por la segunda plaza
Europeos y africanos llegan a la última jornada del grupo con todo por decidirse. Ghana, con cuatro puntos, es favorita para pasar como segunda clasificada ya que el empate les serviría.
Por su parte, los croatas también aspiran a quedar segundos gracias a los tres puntos sumados ante Panamá. El empate también le valdría al combinado liderado por Luka Modric, ya que se posicionaría entre las ocho mejores terceras.
Inglaterra, en busca del primer puesto
El conjunto de Tuchel llega a la última jornada de la fase de grupos con la primera plaza en juego. Sin embargo, el camino de los europeos es el más sencillo. Tendrán que jugar ante Panamá para certificar la primera plaza, algo que parece asequible dado el historial de su rival, que no ha logrado sumar en ningún encuentro.