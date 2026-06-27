Este es el camino de España hasta la final del Mundial 2026

La Selección Española se ha clasificado para dieciseisavos de final como primera de grupo tras vencer a Uruguay por 1-0. Con la fase de grupos prácticamente finalizada, ya se atisban cuáles son los siguientes cruces y cuál será el camino de España hasta la tan ansiada segunda estrella.

Gracias a la victoria sobre el conjunto uruguayo, el equipo de Luis de la Fuente ha caído, aparentemente, en el lado más asequible del cuadro. Aparentemente, porque no es así, ya que también hay algunos escollos que van a ser difíciles de superar antes de llegar a la final del 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El primer rival que España debe superar es Austria o Argelia el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas. En el grupo J, la Argentina de Messi ya es matemáticamente primera. Austria y Argelia, ambos conjuntos con tres puntos, se enfrentan este domingo a las 04:00 horas. El ganador será el rival del combinado español.

Protgual, Ghana... o Inglaterra

El partido de octavos promete un potente España-Portugal, aunque todavía no es del todo seguro. Primero, el equipo de Cristiano Ronaldo tiene que vencer a Colombia en el último partido de la fase de grupos. En el caso de ser los colombianos los vencedores, estos se enfrentarían a Ghana en dieciseisavos y serían el rival de España en octavos si vencen.

La presencia de Ghana no es tampoco definitiva, ya que en estos momentos está empatada a puntos con Inglaterra. Sin embargo, los 'Tree Lions' son claros favoritos para hacerse, definitivamente, con el liderazgo del grupo L. Este partido se disputará el lunes 6 de julio a las 21:00 horas en el estadio Dallas.

De cara a cuartos, y si España sigue viva, la incertidumbre es mayor. Entre las posibilidades para los de Luis de la Fuente se encuentran Estados Unidos, Bosnia o una de las mejores terceras. El encuentro tendrá lugar en el estadio de Los Ángeles el viernes 10 de julio a las 21:00 horas.

Francia o Alemania en semis y Brasil o Argentina en una posible final

En semifinales toca suponer que las grandes avanzarán y ganarán sus respectivos partidos. Aquí es muy probable que España se enfrente a un rival de máximo nivel, como Francia, Países Bajos, Alemania o Marruecos, el verdugo de la Roja en el Mundial de Qatar 2022. Este sería un bonito duelo, ya que los de De la Fuente seguro que llegarían con revancha. El partido se disputaría el martes 14 de julio también en Dallas y a las 21:00 horas.

Si todo va según lo previsto y España se planta en la final, a priori el rival que podría esperarle serán selecciones de renombre, como Argentina, Inglaterra o Brasil, que van por el otro lado del cuadro. De momento, lo único seguro es que el partido será a las 21:00 horas en New Jersey.