Preocupación por Yeremy y Nico

Lo peor del partido contra Uruguay fueron las lesiones de Yeremi Pino y Nico Williams. En el caso del canario, el propio De la Fuente confirmó en la sala de prensa que desgraciadamente se perderá lo que queda de Mundial. Tiene gravemente afectada la clavícula izquierda, por una caída muy aparatosa al final del partido, y este sábado pasará unas pruebas para comprobar si sufre una fractura.

Llama la atención que, a pesar de la lesión, fue capaz de acabar el partido. Un esfuerzo por el equipo elogiable, que demuestra la implicación de un jugador sobresaliente.

También preocupa el estado de Nico Williams. El jugador del Athletic sintió una molestia muscular y abandonó el estadio, de camino al autobús, cojeando ostensiblemente de su pierna derecha. En su caso, De la Fuente no fue tan tajante: "Hay que esperar, tiene una molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga".

En la Federación son pesimistas con su pronóstico, porque no hay margen de recuperación en tan poco tiempo. Estas lesiones agravan los problemas de España con los extremos, porque Lamine sigue sin estar listo para jugar noventa minutos y Víctor Muñoz aún no está disponible.